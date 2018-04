Demonstration på Torvet i Hillerød lørdag formiddag i forbindelse med de verserende overenskomstforhandlinger. Foto: Allan Nørregaard

Video: Dennis Kristensen forudsiger konflikt for de kommunalt ansatte

Hillerød - 14. april 2018 kl. 13:33 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved demonstrationen lørdag formiddag på Torvet i Hillerød gentog forbundsformand for FOA - Fag og Arbejde Dennis Kristensen, der også er topforhandlinger i overenskomstforhandlingerne, sit budskab på Facebook dagen før, om at han har opgivet kommunerne i den videre forhandling om en overenskomstaftale for kommunaltansatte, statsansatte og ansatte i regionerne.

Til de mellem 300 og 400 fremmødte på Torvet i Hillerød sagde han lørdag:

- Jeg bliver nødt til at sige til jer, at udsigterne til forlig kunne være lysere, de kunne være meget lysere, end de er i dag. Jeg tror ikke selv længere på, at vi kan opnå et aftaleforlig med kommunerne, uden at vi først har været i konflikt. Kommunerne har i de seneste dage vist sig at være en forhandlingsmæssig katastrofe. Det er gået helt i sort. Og dermed har kommunerne i det afgørende slutspil spillet sig selv af banen.

Han tilføjede.

- Det betyder ikke, at vi skal give op. Men det betyder, at vi skal lægge alle vores kræfter i at finde brugbare løsninger, både i staten, kommunerne og regionerne. Og vi skal gøre det i fællesskab. Det fællesskab som har vist sig historisk ved den her overenskomstfornyelse.

Lørdag forhandler de statsansatte, søndag bliver det de kommunalt ansattes tur og mandag forhandler regionerne.

I går skrev Dennis Kristensen på sin Facebookside blandt andet følgende:

»Jeg kan se flere scenarier for mig.

For mig er de to mest sandsynlige:

Der kan ikke opnås forlig overhovedet, og konflikten starter om kort tid både for de stats-, de kommunalt og de regionalt ansatte.

Der kan opnås forlig for de statsansatte og de regionalt ansatte, men KL vil ikke give sig i forhold til at aftale spilleregler for lærernes arbejdstid, og konflikten for de kommunalt ansatte går i gang.

Tidligere ville jeg have anset den sidste mulighed for utænkelig, men nu har jeg opgivet kommunerne. Deres forhandlingstaktik er for uforståelig for mig, og kan man ikke forstå modparten, så kan man heller ikke manøvrere i forhold til hinanden.

KL vil ganske enkelt ingenting eller kan ikke finde ud af, hvornår de skal vise deres næste kort.«

