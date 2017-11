Se billedserie Mens kvinden bag Nord Snaps selv var til DM i snaps hjemme på Bornholm, sørgede Maria Sabra for, at gæsterne på messen kunne smage på snapsene, som er lavet af råvarer fra Bornholm.

Video: Bornholm kommer igen

Hillerød - 26. november 2017 kl. 16:45 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Weekendens »Bornholm i Hillerød« skal være starten på en tradition, håber bornholmerne, som har måtte opgive en 26 år gammel tradition grundstødte, da selskabet bag Bornholmerbåden ikke længere kunne stille en båd til rådighed for de bornholmske kunsthåndværkere og fødevareproducenter. De har ellers hvert år har sejlet over Østersøen med alle deres varer og vist dem frem på de populære julemarkeder i København og Køge ombord på »Juleskibet«.

Men på bare fire uger lykkedes det at stable et alternativ på benene - det blev til »Bornholm i Hillerød« i Frederiksborgcenteret, som for første gang blev gennemført fredag og lørdag, og hvor man både kunne finde både kendte og ukendte bornholmske

delikatesser og kunsthåndværk.

- Vi håber vi kan starte en en tradition om at komme her hvert år. Nu går vi hjem og fortæller den gode historie til de andre, så vi bliver endnu flere til næste år, siger Anna Niberg Zehngraff, fra Karamel Kompagniet, som er et af de kendte bornholmerbrands, som var med på det bornholmske julemarked.

Se fotograf Kim Ramussens billeder fra Bornholm i Hillerød her.

Bornholms cognac

Et andet sted i hallen kan man både smage og købe snaps fra det nustartede Nord Snaps by Rie Uldahl. Rie selv er der ikke - hun er til DM i snaps i Melsted. Så det er hendes kæreste Maria Sabra, der står bag disken og deler smagsprøver ud på brombærsnaps, bøgesnaps og en snaps med karameliseret æble og egetræ, som kaldes Bornholms cognac.

- Vi var med på juleskibet sidste år, og det var rigtigt sjovt, så vi ville prøve det her. Det er vigtigt for os at få vist vores snaps frem, og at folk kan smage på vores produkter, siger Maria Sabra,

Nord Snaps har butik i Svaneke og en bod i Torvehal Bornholm i Rønne. Snapsen er hjemmelavet af råvarer fra Nordbornholm, Og prisen er en noget andet end den typiske snaps nede i Netto.

- Det betyder meget at folk får lov at smage på det, og kan smage, at der er en forskel på vores snaps og andre For os handler det om folk lærer os at kende. Så kommer de måske forbi og køber en flaske snaps, når de er på sommerferie, siger Maria Sabra.

mulvad