Video: Bil og lastbil i alvorlig uheld

En personbil og en lastbil er torsdag morgen involveret i et alvorligt færdselsuheld på Isterødvejen ved Tulstrupvej ved Hillerød. Det oplyser Nordsjællands Politi via Twitter.

Vidner på stedet fortæller, at der skete et frontalt sammenstød mellem de to køretøjer, da det ene kom over i den forkerte vejbane.

Politiet skriver, at Isterødvejen vil være spærret i begge retninger. Det vides ikke, hvor længe vejen vil være spærret.

En kvæstet mand i personbil skulle være kørt fra ulykkesstedet med eskorte. Hans tilstand er pt. ukendt.

Politiet opfordrer bilister til at give plads til redningsmandskabet.