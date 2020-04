Gruppen af unge skulle blandt andet have været på Hawaii, i New Zealand og i Japan, men turen blev forkortet med tre måneder på grund af coronavirus. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Victoria nåede Danmark, lige inden verden lukkede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Victoria nåede Danmark, lige inden verden lukkede

19-årige Victoria Egebjerg Mikkelsen nåede med nød og næppe ud af Ecuador, inden luftrummet lukkede. Nu er drømmerejsen sat på hold, indtil verden åbner igen.

Hillerød - 01. april 2020 kl. 09:10 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. marts tog 19-årige Victoria Egebjerg Mikkelsen fra Hillerød afsted på det, der skulle have været tre en halv måneds eventyr og have bragt hende forbi Miami i USA, Ecuador, Galápagosøerne, Hawaii, New Zealand, Japan og Maldiverne.

Victoria, som blev student sidste år, rejste afsted med Dansk Studie Center, der arrangerer højskoleophold i udlandet, med fællesskab, læring og oplevelser som omdrejningspunktet. Men så kom corona-virussen.

- Vi havde fulgt med hjemmefra, men det var surrealistisk. I Miami tog de slet ikke hensyn til noget. Der var »spring break« og folk i gaderne hele tiden, fortæller Victoria, der førte dagbog under sin rejse.

En rigtig fredag den 13. Da gruppen kom til Ecuador begyndte tingene at udvikle sig. Den 11.-12. marts sendte Dansk Studie Center de første to hold hjem fra Vietnam. Men ikke Victorias gruppe, for de lande, som de skulle til, var ikke så hårdt ramt, fik gruppen at vide.

- Fredag den 13. marts havde vi været ude og riverrafte i tre timer, og da vi så kom tilbage, fik vi at vide, at alle danskere var kaldt hjem. Det var virkelig fredag den 13., siger Victoria med et grin.

- Vi fik at vide, at vi godt kunne fortsætte, for det var en anbefaling, ikke et påbud. Jeg ville virkelig ikke hjem. Min far ville gerne have mig hjem, men min mor syntes, at jeg skulle tænke over det og høre, hvad de andre syntes. Næste morgen efter at have siddet i kø i fire timer på telefonen, får mine forældre at vide, at jeg stadig er fuldt dækket af forsikringen, selvom jeg bliver, så jeg valgte at blive.

19-årige Victoria Egebjerg Mikkelsen nåede lige

akkurat hjem til Danmark, inden luftrummet over

Ecuador lukkede ned. Privatfoto



Ud af gruppen på 35 unge valgte tre at tage hjem.

- I Ecuador var der 17 smittede, og vi hørte om, hvordan Danmark var lukket ned. »Der skal vi ikke op«, tænkte jeg bare. Så var det bedre at blive i et land, hvor der var mere sikkert, fortæller hun.

Bange for europæere Men den 16. marts gik Ecuador i undtagelsestilstand, og det fik stor betydning for de danske unge, der havde en rejseleder med.

- Man måtte ikke gå sammen mere end små hold, alle restauranter var lukket, og der kørte små brandbiler rundt med sirener og en, der sagde en masse på spansk. Det føltes lidt som »the apocalypse« (dommedag, red.). De lokale indbyggere begyndte at blive bange for os europæere. De troede virkelig, at vi var smittekilder, og da vi gik forbi nogle i et supermarked, trak de trøjerne op omkring næse og mund. Taxachaufførerne følte virkelig, at de risikerede deres liv, når de kørte med os, selvom vi havde masker på og viste, at vi sprittede af.

Den 18. marts fik gruppen at vide, at luftrummet over Ecuador ville blive lukket.

- Vi skulle ud på en fire timers bustur til hovedstaden, så vi fik en time til at pakke vores ting. Vi skulle igennem lægetjek og alt muligt, og der kom journalister og tog billeder. Der var kun tre, der kom med flyet, og så stod resten af os der uden noget sted at bo.

Heldigvis var der til turen tilknyttet nogle lokale guider, så to af dem, et ægtepar, havde sørget for telte og soveposer.

Her i denne teltlejr i en baghave boede de unge,

mens de ventede på at komme på et fly hjem til

Danmark. Privatfoto



- Så tog vi hjem til dem og satte telte op. Vi måtte jo slet ikke være så mange sammen, så vi måtte ikke larme, og vi måtte heller ikke være for mange i byen på samme tid, for folk skulle helst ikke vide, at vi var der. Folk var jo bange for os, fortæller hun.

Mening med det hele Om søndagen, den 22. marts, fik Victoria en flybillet hjem. Få dage senere landede hun i lufthavnen, hvor hun blev hentet af sin mor ude foran ankomsthallen.

Nu er hun i 14 dages karantæne hjemme hos sin mor i Ullerød, som også er gået i karantæne ligesom Victorias lillebror, der også bor der.

- Jeg får set nogle serier, jeg har vist billeder og er begyndt at dyrke lidt yoga, siger Victoria, der glæder sig til igen at komme på eventyr i verden.

- Jeg venter bare på, at grænserne åbner igen. Så har vi i gruppen talt om, at vi finder på noget sammen. Jeg er kun lige begyndt, og jeg havde alligevel tænkt, at jeg skulle have to sabbatår, siger hun.

På trods af en spoleret drømmerejse ud i verden, er hun afklaret med situationen.

- Det føles ikke, som om det var meningen, at jeg skulle på hele den rejse. Det var Miami og Ecuador, jeg skulle opleve nu, og jeg er ret afklaret med det, selvom det er mega ærgerligt. Men jeg må prøve at acceptere, at virkeligheden er sådan, siger Victoria, der dog ikke behøver at blive mindet om det dagligt.

- Hele min tur, og hvornår jeg skulle være hvor, var skrevet ind i familiekalenderen. Så jeg har bedt om at få en ny familiekalender derhjemme, siger hun.