Viceborgmester om trafikudspil: Regeringen har spildt for meget tid

Venstres viceborgmester i Hillerød glæder sig over, at Hillerødmotorvejens Forlængelse er prioriteret i regeringens nye trafikudspil - men ærgrer sig over, at udspillet ikke er kommet før nu

Hillerød - 08. april 2021 kl. 09:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

"Det er dejligt, at Socialdemokratiet endelig er enig med os andre i, at det her meget vigtigt".

Sådan lyder Hillerøds viceborgmester Klaus Markussens kommentar til, at Hillerødmotorvejens Forlængelse er med i det trafikudspil, som regeringen præsenterer i dag, torsdag.

"Forsinket processen" Dele af udspillet er lækket til flere medier, og det er kommet frem, at regeringen vil prioritere at udbygge motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød til en firesporet motorvej.

Og det er på tide, mener Venstre-politikeren:

"Det er ærgerligt, at Socialdemokratiet har spildt al den tid, de har siddet i regering, og har forsinket processen," siger han med henvisning til, at den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti præsenterede deres trafikudspil kort før seneste folketingsvalg i juni 2019, hvor Hillerødmotorvejens Forlængelse også var med. Trafikudspillet nåede dog aldrig at blive ført ud i livet, fordi flertallet skiftede ved folketingsvalget i juni 2019, og siden er der ikke kommet nye trafikudspil på banen - før altså nu.

God samfundsøkonomi Men det glæder Klaus Markussen, at Hillerødmotorvejens Forlængelse er med i udspillet:

"Forlængelsen er jo noget, vi står sammen om i Nordsjælland, uanset partifarve. For udvidelsen er meget vigtig. Der er god samfundsøkonomi i det, og der er desværre alt for mange alvorlige uheld på strækningen," siger han.

Hillerødborgerne kender også alt for godt til at holde stille på forlængelsen:

"Mange familier oplever at spilde meget tid frem og tilbage med at sidde i kø, og virksomheder oplever, at det er bøvlet for både medarbejdere og varer at komme frem og tilbage. Der er så mange gode argumenter for at komme i gang. Så jeg er optimistisk og positiv. Lad os nu får omsat det her til en anlægslov i Folketinget - og meget gerne meget hurtigt," siger han.

Regeringen præsenterer detaljerne i trafikudspillet i dag klokken 12.

Derefter skal regeringen forhandle en aftale på plads med et flertal i Folketinget.

