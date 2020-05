Ifølge Klaus Markussen (V) er det tydeligt at se Venstres aftryk på udligningsaftalen. Foto: Allan Nørregaard

Viceborgmester: Venstre har gjort regningen mindre

Hillerød - 05. maj 2020 kl. 15:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viceborgmester Klaus Markussen (V) er ikke begejstret for udsigten til, at Hillerød skal betale 24,4 millioner kroner mere i udligning end de 450 millioner kroner, kommunen allerede betaler til andre kommuner. Men han glæder sig dog over, at Venstre er gået med i aftalen om en udligningsreform, og han mener, det er tydeligt at se partiets aftryk.

- Det er tydeligt for enhver at se, at Venstre har været der og har gjort regningen for Hillerøds borgere mindre. Socialdemokratiet havde jo gjort rigtig svært for Hillerød, og jeg synes, det er brandærgerligt, at vi i udgangspunktet stod til en ekstraregning på 33 millioner kroner. Men det er godt at se, at indsatsen fra Venstre har betydet, at Hillerøds borgere skal af med færre penge, siger han med henvisning til regeringens første udspil til en udligningsreform, der skulle koste Hillerød 33 millioner kroner ekstra i udligning.

Han tøver med at kalde udligningsreformen fair, førend der er overblik over alle parametre i aftalen.

- Alle mellemregningerne skal gøres op, og det er vi alle sammen i gang med, før vi kan sige, om det er fair. Jeg synes ikke, det er fair, at vi som kommune skal betale mere, men det er godt, at det har bevæget sig lidt i den rigtige retning, og at Hillerød er sluppet mere nådigt, end hvis Socialdemokratiets udspil var blevet det endelige, siger Klaus Markussen.

Udligningsreformen giver de kommuner, der skal betale mere, mulighed for ustraffet at hæve skatten tilsvarende, så ekstraregningen kan finansieres. Men den mulighed ser Klaus Markussen helst ikke, at Hillerød benytter sig af.

- Jeg ved godt, at nogle rejser rundt med det synspunkt, at vi jo bare kan hæve skatten, men jeg tror, at hvis man spørger Hillerøds borgere, så forventer de, at vi kan løse denne her opgave, uden de skal betale yderligere. Jeg tror, der er mange, der er enige i, at vi i forvejen betaler en rigtig høj skat i Hillerød, så jeg ser ikke for mig, at vi skal hæve skatten yderligere. Men vi skal selvfølgelig kende alle facetterne af vores økonomi, før vi kan give et endeligt svar, siger Klaus Markussen.

