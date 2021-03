Noget tyder på, at der bliver hårdt brug for de mange nye boliger, der bliver bygget i Hillerød i disse år. Her er borgmester Kirsten Jensen blevet foreviget ved et af nybyggerierne på Carlsbergvej. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Vi bliver 20 procent flere hillerødborgere de næste ti år

Antallet af hillerød- borgere stiger og stiger. I 2031 vil der bo over 61.000 mennesker i Hillerød

Hillerød - 24. marts 2021 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Mange steder i Hillerød skyder nye boliger i vejret, og noget tyder på, at der bliver hårdt brug for dem i fremtiden.

Kommunens indbyggertal vil nemlig stige kraftigt de næste ti år.

Det viser den seneste befolkningsprognose, som Hillerød Kommune har udarbejdet.

I den kan man blandt andet læse, at vi per 1. januar 2021 var 51.528 hillerødborgere, men at det tal vil være steget til 61.276 i 2031.

I løbet af de næste ti år vil Hillerød Kommunes indbyggertal altså stige med 9.748 personer - eller det der svarer til 19 procent.

Hillerød Kommune udarbejder en ny befolkningsprognose hvert år, og i forhold til sidste års prognose forventer kommunen 1.300 flere borgere i 2031.

Befolkningsudvikling Hillerød 2021 til 2031: (Det første tal er indbyggertallet per 1. januar 2021, mens det sidste tal er det antal borgere, der forventes at bo i Hillerød i 2031)



0-5 år: 3307/4.262

6-15 år: 6.397/8.273

16-24 år: 5.652/5.755

25-39 år: 8.349/10.686

40-64 år: 17.961/19.775

65-80 år: 7.728/8.799

80+: 2.134/3.726



Flere ældre Det er blandt andet børnefamilierne, altså de 25 til 39-årige og deres børn, som Hillerød Kommune forventer, der bliver flere af i fremtiden, men specielt gruppen af borgere over 80 år vil vokse.

Der bor i dag 2.134 borgere over 80 år i Hillerød Kommune, men det tal vil ifølge prognosen vokse til 3.726 i 2031. Det svarer til en stigning på cirka 75 procent.

Andelen af borgere mellem 25 og 39 år vil vokse med 28 procent fra 8.349 i dag til 10.686 i 2031.

Det er specielt i de kommende fem år, at Hillerød Kommunes indbyggertal vil vokse. Frem til 2025 forventer kommunen en årlig gennemsnitlig vækst i indbyggertallet på cirka tre procent, mens befolkningstilvæksten falder til cirka to procent om året fra 2025 til 2031.

Tallene i befolkningsprognosen er blandt andet baseret på hvor mange nye boliger, der vil blive bygget i Hillerød, og hvis der slet ikke blev bygget nye boliger de næste ti år, ville indbyggertallet falde med fire procent, viser prognosen. Men det gør der som bekendt, og derfor forventer kommunen altså derimod en befolkningstilvækst på næsten 20 procent frem mod 2031.

Indtægter kontra udgifter Men hvorfor er det så vigtigt, at vi bliver flere og flere? Flere borgere betyder godt nok flere skatteindtægter til kommunekassen, men der følger også flere udgifter med til blandt andet skoler, infrastruktur og ældrepleje.

Men det er stadig sund fornuft i, at vi bliver flere og flere i Hillerød Kommune, mener borgmester Kirsten Jensen (S).

"Med flere borgere kan vi bedre sikre den velfærd, vi ønsker os. Indtægterne er lidt større end udgifterne per borger. Det er er et stort problem for kommuner, som mister borgere. Med de mange nye krav til det sociale og det sundhedsmæssige, så er den udvikling noget nemmere at imødekomme med flere borgere. Det er rigtigt, at vi også investerer, når vi bliver flere. For eksempel er der ved at blive bygget en børnehave lige ved siden af rådhuset. I Danmark kommer der mange flere borgere, og flere søger til Hillerød Kommune. Det kan vi imødekomme i de områder, hvor det allerede er planlagt, der skal komme flere boliger. Samtidig virker det som en tendens, at flere mennesker vælger at bo for sig selv, og det betyder færre mennesker per bolig, end vi har været vant til tidligere," siger Kirsten Jensen.

Og flere borgere er også med til at skabe lokale arbejdspladser, tilføjer hun.

"Dem, som bor midt i Hillerød by, vil gerne bylivet, og dermed er de med til at styrke grundlaget for, at vi har gode handelsmuligheder. Flere kunder giver stærkere butikker," siger borgmesteren.

Der er ingen problemer med at udleje og sælger de boliger, der bliver bygget i Hillerød, fortæller borgmesteren. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Sikre en balance Mange vælger at flytte til Hillerød, fordi vi har mange små grønne oaser og landsbysamfund. Hvordan undgår vi at give køb på disse 'varemærker', når der samtidig bygges flere og flere boliger?

"Vi skal sikre en balance mellem at skaffe boliger til de mange, der søger en, og det grønne og naturen. Jeg skelner mellem det grønne og naturen, fordi vi har jo både kulturlandskaber i det åbne som landbrugsarealer og skov til hugst, ligesom vi har egentlig natur. Den sidste styrkes nu ikke mindst på grund af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og Naturnationalparken, men også på grund af den indsats, vi selv har besluttet os for som kommune. Vi gør en særlig indsats for sjældne arter, og vi gør en ny indsats for bynatur. Den skal vi efterhånden støde på helt inde i byerne, ligesom vi vil se mere og mere grønsvær lagt om til mere mangfoldige vækster, som vil gavne flora og fauna. Jeg ser det som helt nødvendigt også for menneskers trivsel og overlevelse. Vi har taget fat på balancen mellem det, som mange elsker og holder af, og det nye ved i denne byrådsperiode at have vedtaget en arkitekturpolitik, som er ved at få betydning for fremtiden. Skulle vi have haft den før? Ja, måske. Men nu har vi den, og vi tager den meget alvorligt. Det, der er bygget, kan den ikke få indflydelse på, men fremover. Vi kan se, at boliger hurtigt bliver lejet ud, så der er øjensynligt behov for boligerne," siger borgmesteren.

Hvor går smertegrænsen? Er der en smertegrænse for, hvor mange borgere vi kan være i Hillerød Kommune?

"Jeg mener, grænsen går for enden af de planområder, der er inde i kommuneplanen nu og rundt regnet 60.000 indbyggere. Vi er flere end 50.000 i dag. Det vil sige, at Dyremosegård i Skævinge og Favrholm i det sydlige Hillerød er de store udviklingsområder, der er tilbage. Ullerød er ret udbygget nu. Om nogle år kan det være, vi kan 'få lov' til at bygge endnu mere i området mellem Hillerød og Allerød. Det mener jeg, vi skal lade være med. Da vi flyttede til Hillerød, flyttede vi med vilje til en by, som var levende, som lå i smuk natur, og som der 'var grønt hele vejen rundt om'. Det skal vi værne om," siger borgmesteren.

