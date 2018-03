Et af 00?ernes største danske rockbands Veto spiller på New Note Festival. Foto: Per Jensen

Veto spiller på New Note Festival

- Vi er stolte over at kunne præsentere, hvad vi anser som et af 00'ernes største danske rockbands på New Note Festival 2018. VETO er New Note Festivals hidtil største booking, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Veto udgav bandets første EP »I Will Not Listen« i 2005, hvor singlen »You Are A Knife« satte skub i tingene og blev en hit-single. Året efter udkom albummet »There's A Beat In All Machines« og i kølvandet heraf begyndte VETO at tiltrække sig enorm opmærksomhed. Bandet har vundet adskillige priser gennem årene, tourneret verden rundt, åbnet Orange Scene i 2011 og har på nuværende tidspunkt fire albums bag sig. Sidste nye »16 Colors« udkom 9. februar 2018, og allerede tilbage i 2017 teasede bandet med de to singler fra albummet »A Pit« og »I Am Here«.