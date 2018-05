Veteranbiler ved forsamlingshuset

Ligesom sidste år er alle former for veterankøretøjer velkomne, biler, motorcykler, knallerter m.v., skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er gratis adgang, og alle der har interesse i »veteraner« er velkomne til at komme forbi, enten for at vise eget køretøj frem, eller blot for at kigge. Vi håber på mange besøgende, med jævn gennemstrømning, da der er begrænset P-areal.