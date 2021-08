Tidligere danmarks- og verdensmester i moderne femkamp, Pernille Svarre er i dag selvstændig erhvervsdrivende og underviser i blandt andet spinning og svømning. Nu vil hun også i byrådet. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Verdensmester stiller op for Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Verdensmester stiller op for Venstre

Hillerød - 25. august 2021 kl. 06:24 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Verdensmester i moderne femkamp, danmarksmester ad flere omgange, deltager ved De Olympiske Lege, underviser og selvstændig erhvervsdrivende. Pernille Svarre kan kalde sig lidt af hvert, og forleden meldte hun ud på Facebook, at hun nu også kan skrive kandidat til byrådet på sit CV. Hun stiller nemlig op til kommunalvalget for Venstre.

Pernille Svarre, der de sidste 30 år har boet i Hillerød-området, har tidligere været politisk aktiv i Den internationale femkampunion, og mens samfundet i foråret var på standby på grund af pandemien, fandt hun ud af, at tiden var kommet til igen at engagere sig i politik:

- Jeg tror, coronapandemien har sat gang i nogle tanker hos mange mennesker. Laver man det, man burde? Det har også sat gang i nogle tanker hos mig. Jeg er ved at være oppe i alderen, og jeg har altid været meget tæt forbundet til Hillerød, så jeg tænkte, at nu skulle jeg give det her et forsøg. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, og går den ikke, så prøver jeg måske igen næste gang, siger hun.

Sundhed og erhverv

Udover en lang karriere som professionel atlet, har Pernille Svarre uddannet sig som købmand, og gennem årene har hun arbejdet med lidt af hvert. Nu har hun sin egen virksomhed, hvor hun arrangerer events for både private og virksomheder med udgangspunkt i fysisk aktivitet.

Pernille Svarres mærkesager til det kommende valg udspringer af de erfaringer, hun har gjort sig som sportsudøver og erhvervsdrivende i event-branchen, men også ture til Sverige har givet inspiration til et område, hun vil arbejde for, hvis hun bliver valgt ind.

- Jeg vil arbejde for, at virksomheder hjælper hinanden og bruger hinanden. Det skal være attraktivt for virksomheder at holde møder og konferencer i Hillerød, så pengene bliver i byen. Jeg har også tanker om sundhed. Der er mange, der har brug for at opdage, hvor fedt det er at komme ud at røre sig. Derudover vil jeg gerne forskønne Hillerød, så det er indbydende og smukt at bo og drive virksomhed i og besøge byen, siger hun.

Ikke længere egoistisk

Første møde med de andre Venstre-kandidater er netop overstået, og Pernille Svarre glæder sig over holdkammeraterne:

- Det var rigtig dejligt. Jeg føler mig godt tilpas i Venstre, og følelsen af ikke at skulle kæmpe kampene alene længere gør mig godt tilpas. Jeg har tidligere været egoistisk, for det skal man være som elitesportsudøver. Men nu er jeg her ikke for mig. Det har jeg fået nok af. Jeg vil gøre Hillerød mere attraktiv og gøre kommunen blå igen.

Kampagne frem for kamp

Nu går forberedelserne for alvor i gang, og de næste knap 100 dage inden kommunalvalget skal bruges på at finde ud af, hvordan man strikker en god valgkamp sammen.

- Selvom jeg er uddannet købmand, er jeg ikke så god til at sælge mig selv. Jeg skal finde ud af, hvad der kan gavne mig. Jeg er ikke længere så meget for konkurrence, så jeg kommer ikke til at føre valgkamp. Jeg kommer til at føre valgkampagne, siger hun.

Valgkampagnen - ikke kampen - kommer i hvert fald til at inkludere flyers, deltagelse ved arrangementer, og selvom det ikke var planen til at begynde med, får hun også lavet nogle valgplakater, fortæller Pernille Svarre.

- Jeg har en veninde, der rigtig gerne vil hjælpe med at sætte plakater op, så lidt skal jeg da have. Men det bliver ikke så mange, siger hun og fortsætter:

- Og så får det nok også indflydelse, at der er mange, der ved, hvem jeg er, og mange, der har mødt mig gennem mit arbejde.