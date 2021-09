Venstremand genopstiller ikke

Søren P. Østergaard (V) har efter fire år og en enkelt byrådsperiode valgt ikke at genopstille til byrådet til november. Det skyldes, at han sidste år fik en stilling i Dronningens Adjudantstab.

Han er glad for sin tid i byrådet og udelukker ikke, at han en dag vil stille op igen.

- Jeg synes, jeg har opnået nogle af de ting, som jeg gerne ville. For det første kom vi med i konstitueringen, som gjorde, at vi kunne have et samarbejde hen over midten. Derudover har vi fået sat fokus på blandt andet helhedsplaner og infrastruktur samt borgerinddragelse, som er noget, jeg har talt for, siger Søren P. Østergaard.