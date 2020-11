Kommunens julefrokostbudget skal bruges på gavekort til lokale caféer og butikker, der mangler omsætning på grund af coronakrisen, mener Venstre. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Venstre vil give mere coronahjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Venstre vil give mere coronahjælp

Venstre vil se på muligheden for at give kommunalt ansatte et gavekort til lokale caféer eller handelsliv, så de penge, der var afsat til julefrokoster, kan gøre gavn lokalt.

Hillerød - 23. november 2020 kl. 06:49 Af Joachim Christensen og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Andre kommuner gør mere end Hillerød for at hjælpe det lokale handels- og kulturliv, der er hårdt ramt af coronapandemien. Det mener Venstre i Hillerød, der har skelet til København for at finde inspiration til tiltag, der kan afbøde de økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende i Hillerød.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger