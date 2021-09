Venstre er nu klar med deres opstillingsliste til det kommende kommunalvalg i Hillerød. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Venstre stiller med 21 kandidater til det kommende kommunalvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre stiller med 21 kandidater til det kommende kommunalvalg

Venstres liste byder både på et farvel til et nuværende byrådsmedlem - og et comeback til en borgmester

Hillerød - 06. september 2021 kl. 11:45 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Venstre i Hillerød afholdt søndag et velbesøgt opstillingsmøde med mere end 100 deltagere på Grundtvigs Højskole.

På programmet var indplaceringen af Venstres kandidater til kommunalvalget. 21 kandidater er på listen indtil videre, skriver partiet i en pressemeddelelse.

"Jeg er super stolt af det hold, vi har sat. Vi har allerede en meget kompetent gruppe i byrådet i dag. Dem supplerer vi med en lang række kvalificerede kandidater. Det har jeg store forventninger til," udtaler Jakob Truelsen, formand for Venstre i Hillerød, i pressemeddelelsen.

Forlader byrådet Et opstillingsmøde er et goddag til nye kandidater, men også et farvel til andre. Søren P. Østergaard genopstiller ikke og forlader altså byrådet ved årsskiftet. Det skyldes, at hans arbejdssituation er ændret, oplyser partiet.

"Søren P. Østergaard har været en kæmpegevinst for Venstre og har ydet en kæmpe indsats i byrådet og for Nødebo, hvor han er valgt. Så Venstre skylder ham stor tak for indsatsen," udtaler Klaus Markussen, Venstres borgmesterkandidat.

Comeback til borgmester Venstres liste er også et comeback i politik for Ole Roed Jakobsen, der nu igen er at finde på Venstres liste. Ole Roed Jakobsen var borgmester i den daværende Skævinge Kommune i 2004-2006 og har både været viceborgmester og udvalgsformand for erhvervsudvalget i Hillerød Kommune.

"Alle kandidater er en gevinst. Med Ole får vi tilført masser af erfaring til kampagneholdet, så det har vi store forventninger til. Specielt når den erfaring sættes sammen med de mange nye. Kandidatfeltet supplerer vores nuværende hold i byrådet, men styrker det også med lokal forankring, på kulturområdet, på erhvervsområdet, på idræts- og sundhedsområdet og på ældreområdet for nu at nævne nogle områder. Så alt i alt er jeg en meget stolt og glad formand for Venstre," udtaler Jakob Truelsen.

Også borgmesterkandidat Klaus Markussen er tilfreds med holdet:

"Jeg er stolt over at stå i spidsen for Venstres hold med så mange dygtige kandidater. Vi vil gøre alt for at få forklaret Venstres vision for Hillerød i valgkampen. Vi er klar," udtaler han.

Det er stemmerne på valgdagen, der afgør hvem der bliver valg - ikke hvordan kandidaterne er placeret på listen.

Venstres generalforsamling har bemyndiget bestyrelsen til at supplere listen med nye kandidater.

Venstres liste i rækkefølge: Klaus Markussen, borgmesterkandidat

Dan Riise

Peter Frederiksen

Annette Rieva

Øzgen Yücel

Hanne Kirkegaard

Thomas Elong

Ole Roed

Louise Diament

Dragan Popovic

Pernille Svarre

Frederik Bang

Peter Lennø

Mathias Skarby

Camilla Kerlauge

Ole Stark

Per Planthin

Thomas Petersen

Rene Hamberg

Jens Estrup

Rene Christensen