Venstre-stemmesluger skifter til DF

Venstres byrådsmedlem Lars Ole Skovgaard Larsen skifter til Dansk Folkeparti.

Inger Støjbergs "elendige behandling i Venstre" var ifølge en pressemeddelelse dråben. Med Inger Støjbergs exit fra Venstre var byrådsmedlem for Venstre Lars Ole Skovgaard Larsen klar over, at han ikke skulle være med i Venstre længere. Han var heller ikke i tvivl om, at han ville søge mod Dansk Folkeparti.

- Jeg har altid været EU-skeptiker og for en stram udlændingepolitik, udtaler Lars Ole, der nu repræsenterer DF i byrådet i Hillerød.

Der har været møder med Peter Skaarup som den lokale DF-bestyrelse. Lokalbestyrelsen har taget godt imod Lars Ole og ser frem til samarbejdet.

- Vi har i Lars Ole fundet en god spidskandidat, som vi alle bakker op om, udtaler lokalformand Flemming Knudsen i pressemeddelelsen. Lars Ole glæder sig til at repræsentere DF i Hillerød i den kommende valgkamp, hvor han blandt andet vil kæmpe for en kommune i balance, hvor der fortsat skal være liv i oplandsbyerne rundt om i kommunen.

Partiskiftet kommer ikke bag på Venstres formand i Hillerød, Jakob Truelsen.

- Vi har haft et supergodt samarbejde med Lars Ole. Men det er ikke nogen hemmelighed, at Lars Ole har haft det svært med Venstre på landsplan i det sidste stykke tid. Og på den baggrund kommer Lars Oles beslutning ikke bag på mig, siger formand for Venstre i Hillerød, Jakob Truelsen i en pressemeddelelse.