Se billedserie I konstitueringsaftalen mellem S og V har Venstre sikret sig flertal i økonomiudvalget og flest formandsposter. Foto: Allan Nørregaard

Venstre snupper flest formænd i konstituering

Hillerød - 24. november 2017 kl. 12:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved at pege på Kirsten Jensen (S) som borgmester har Venstre til gengæld fået flest af de resterende betydningsfulde poster i konstitueringsaftalen at råde over. Nu er det op til de to partier at uddele poster til de øvrige partier i det kommende byråd. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

S og V har opdelt det således, at S kan give poster til SF, Enhedslisten og Radikale, mens V kan give poster til Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Konservative. Og her er det V, der har mest at dele ud af.

- Der er ni medlemmer i økonomiudvalget, de fem bliver udpeget af Venstre. Det vil sige, at vi har et flertal i økonomiudvalget og dermed også en rigtig god position at føre politik på og sikre sammenhæng og et samarbejdende perspektiv, siger Klaus Markussen.

Dertil kommer, at Venstre har flest udvalgsformandsposter.

- Udover at der er mange udvalgsformandsposter, så har vi også sikret os, at hvis der er en blå udvalgsformand, så er der også blåt flertal i udvalget, det betyder, at vores udvalgsformand ikke sidder og bliver stemt ned i vores udvalg, påpeger Klaus Markussen.

Dertil kommer, at det er en sikring mod, at udvalget ikke vælger en anden formand.

Om aftalen siger den kommende borgmester, Kirsten Jensen:

- Det ligger i borgmesterposten, at får man den, så giver man noget til andre. Vi skal have byrådet til at fungere og få flere til at tage ansvar, det ser fornuftigt ud, det vi laver her.

Om hvorfor borgmesterposten er det værd, siger hun:

- Med borgmesterposten har man mulighed for at have en nærmere diskussion med forvaltningen, man er forvaltningens politiske ledelse af hele den kommunale organisation. Man har mulighed for at støtte sine udvalgsformænd i sin kommunikation med forvaltningen. Man har et meget stort ansvar og stor indflydelse og ansvar for i høj grad at kæmpe for Hillerød Kommunes interesser i forhold til regioner, kommuner og folketing. Borgmesterposten er noget særligt.

I aftalen har både S og V betinget sig, at de vil bestræbe sig på at sikre, at alle partier bliver repræsenteret i konstitueringen af det nye byråd.

- Vi mener virkelig at vi skal invitere andre partier ind, siger hun og tilføjer:

- Og der er mange der får ansvar her. Man får indflydelse, når man får en udvalgsformandspost.

Konstitueringsforhandlingerne med de seks resterende partier i det kommende byråd fortsætter fredag.

Konstitueringsaftalen: Socialdemokratiet og Venstre har indgået en aftale om konstituering af Hillerød Byråd 2018-2021. I aftalen vil begge partier bestræbe sig på at sikre, at alle partier bliver repræsenterede i konstitueringen af det nye byråd. De to partier har fordelt følgende poster imellem sig, som de så kan tilbyde til andre partier: - Borgmester: Kirsten Jensen (S)

- Viceborgmester: Klaus Markussen (V)

- 2. viceborgmester: V - Økonomiudvalget har ni medlemmer, heraf 5 V og 4 S - Følgende stående, politiske udvalg har hver fem medlemmer:

- Arkitektur, Byplan og Trafik: Formand: V. Næstformand: S

- Børn, Unge og Familie: Formand: V. Næstformand: S

- Erhverv, Beskæftigelse og Turisme: Formand: V. Næstformand: S

- Omsorg og Livskraft: Formand: S. Næstformand: V

- Natur, Miljø og Klima: Formand: S. Næstformand: V

- Kultur og Fritid: Formand: S. Næstformand: V

- Idræt og Sundhed: Formand: V. Næstformand: S - Folkeoplysningsudvalget, tre medlemmer: Formand S. Dernæst: S og V - Børn og Unge, to medlemmer: Formand: V. Næstformand: S - Hillerød Forsyning, seks medlemmer: Formand V, næstformand S - Paragraf 17 stk 4-udvalg om borgerinddragelse: Formand: V - Paragraf 17 stk 4-udvalget om forebyggelse af bandevirksomhed opretholdes