Venstre sætter sig på udvalgene

Hillerød - 07. december 2017

Efter valget delte Socialdemokratiet og Venstre magten imellem sig i Hillerød, for derefter at kunne tilbyde poster til andre partier. Men kun S har delt ud af formandsposterne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For at pege på Kirsten Jensen (S) som borgmester fik Venstre til gengæld tildelt en stor overvægt af formandsposter i det kommende Hillerød Byråd, da de to partier konstituerede sig efter valget.

De to partier delte borg­mester­poster samt formands- og næstformandsposterne i udvalg og forsyningsvirksomhed mellem sig, men skrev samtidig under på, at de skulle bestræbe sig på, at alle partier blev repræsenteret i det nye byråd, og at de kunne dele ud af posterne.

Nu har S og V fået resten af partierne med, og mens alle partier ganske rigtigt nu er repræsenteret i konstitueringen, så er det kun S, der har delt ud af formandsposterne. V har beholdt sine selv.

- Jeg synes, fordelingen afspejler vælgernes tale. Det har været vigtig for os at dele ud først og fremmest til de partier, som har været loyale over for Venstre i valgkampen og i de forgangne mange byrådsperioder. Det er derfor, vi giver både 2. viceborgmesterposten væk og to ØU-poster. Og så har vi sammensat udvalg på den måde, hvor vi har to medlemmer ud af fem, at der er der ikke kun venstrefolk, siger Hillerød Kommunes kommende viceborgmester, Klaus Markussen.