Se billedserie Lars Ole Skovgaard Larsen (DF). Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Venstre og Dansk Folkeparti indgår valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre og Dansk Folkeparti indgår valgforbund

Hillerød - 16. juni 2021 kl. 15:43 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Venstre og Dansk Folkeparti indgår valgforbund forud for kommunalvalget den 16. november, ligesom de har gjort det ved de tre foregående kommunalvalg.

Læs også: Liberal Alliance med i valgforbund

- For venstre er det helt afgørende, at byrådet kan samarbejde, og at borgerlige/liberale stemmer ikke bliver spildt. Med vores valgforbund står vi sammen om en fortsættelse af vores ønsker om et samarbejdende byråd og en politisk vision om flere muligheder for frit valg, mere fokus på de kommunale kerneopgaver som vores børn, skoler og ældre, samt en mere aktiv erhvervspolitik med fokus på at skabe flere private arbejdspladser, udtaler Klaus Markussen (V) i en pressemeddelelse.

De to partier er med valgforbundsaftalen enige om at arbejde målrettet for et borgerligt/liberalt flertal ved kommunalvalget, og at partiet med flest valgte mandater skal besætte borgmesterposten. Partierne er også enige om, at andre partier er velkomne i forbundet, hvis de deler samme vision for kommunen, fremgår det af pressemeddelelsen.

- For Dansk Folkeparti er det vigtigt at der arbejdes for en kommune i balance, hvor der også er fokus på de små lokalsamfund med liv og plads til udvikling. Der er bygget meget i Hillerød, men der skal speedes ned, for det må ikke være sådan at udbygningen i Hillerød er på bekostning af os der bor her i forvejen. Ud over de små lokalsamfund lægger DF vægt på de bløde værdier med aktiv børn/unge og ældre politik, lyder det fra Lars Ole Skovgaard Larsen (DF) i pressemeddelelsen.

relaterede artikler

SF og Enhedslisten indgår valgforbund i Hillerød 16. april 2021 kl. 18:25

Socialdemokratiet og Radikale indgår valgforbund 06. april 2021 kl. 15:46

Blå partier i valgforbund 27. august 2020 kl. 10:44