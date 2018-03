Vellykkede kunstdage med rock - og lidt romantik

- Kunstdagene er helt oppe at ringe i år med vores rocktema, som flere har rost os for. Det har også fungeret godt, at vi har haft scenen med foredrag og musik oppe på første sal. Med mere end 2000 stykker kunst samlet er der ikke noget at sige til, hvis man som publikum får lidt trætte øjne, og så er det perfekt, at man i stedet kan gå op at høre et foredrag og lidt musik på første sal, mens man får sig en kop kaffe, sagde hun.