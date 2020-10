Traktorfører endte med at skubbe cyklist i brystet, efter de var uenige om, hvorvidt traktoren gjorde nok plads til cyklisten på vejen. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: anela47 - stock.adobe.com

Vejvrede: Cyklist og traktorfører i voldsomt skænderi

36-årig landmand fik betinget dom for at at have skubbet cyklist i brystet

Hillerød - 11. oktober 2020 kl. 06:12 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En tvist mellem en traktorfører og en cyklist om pladsen til at køre på Præstehøjvej i Lille Lyngby endte forleden i en voldsdom til traktorføreren.

Episoden fandt sted 26. marts i år omkring klokken 17.45, hvor den 36-årige traktorfører, som er selvstændig landmand, kom kørende på vejen i sin traktor med anhænger på. Det var et 18 meter langt og tre meter bredt køretøj på omkring 30 tons, forklarede traktorføreren i Retten i Hillerød, da sagen var for.

Så kom en mandlig cyklist kørende imod ham, og der opstod uenighed om, hvorvidt traktoren gjorde nok plads til cyklisten, eller om traktorføreren skulle køre ind til siden.

Uenige om pladsen Ifølge traktorføreren tog han gassen af, da cyklisten nærmere sig, men han kunne ikke trække mere ind til siden, da dækkene så ville ende i den bløde mark.

Cyklisten, som var ved at træne til en triatlon, mente til gengæld, at han ikke kunne komme forbi traktoren, og forklarede i retten, at han havde råbt til traktorføreren, at han skulle stoppe.

Cyklisten standsede så op, og ifølge traktorføreren havde cyklisten slået et sving ind foran traktoren, hvilket gjorde traktorføreren meget forskrækket, forklarede han ifølge dombogen. Traktorføreren mente også, at cyklisten havde spyttet på traktoren, og at cyklisten senere havde spyttet på chaufføren også, da han steg ud af traktoren. Spyttet havde ramt ham lige under venstre øje, fortalte han.

Men det var løgn, sagde cyklisten i retten. Cyklisten erkendte, at han havde råbt, at traktorføreren var en idiot, men han havde ikke spyttet, sagde han ifølge dombogen.

Skub i brystet Men traktorføreren var nu så ophidset, at han havde skubbet cyklisten i brystet med begge hænder, så cyklisten væltede. Det erkendte han i retten, men mente, at skubbet skulle anses som nødværge.

Cyklistens ene fod sad stadig fast i pedalen, så cyklen væltede ned over ham, da han blev skubbet og faldt. Cyklisten havde efterfølgende ondt i knæet, men han var ikke blevet undersøgt af en læge lige efter episoden.

Betinget dom Traktorføreren blev i retten kendt skyldig i vold, og retten mente ikke, skubbet kunne forklares som nødværge. Så han fik altså en betinget dom på 20 dages fængsel.

Til gengæld blev han frifundet for trusler. Cyklisten mente nemlig, at traktorføreren havde udtalt, at 'hvis jeg ser dig igen, når jeg kommer tilbage, så bliver du kørt ned' og 'skal du have nogle på hovedet'.

Traktorføreren forklarede til gengæld, at han havde sagt til cyklisten, at den måde cyklisten kørte på, var farlig, og at den risikerede at slå ham ihjel. Så påstanden om trusler fandt retten ikke bevist.

