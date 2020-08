Vejvrede: Bilist angrebet med sodavandsdåse og flasker

Da han holdt ind til siden på Roskildevej for at besigtige skaderne, kastede den 18-årige også en flaske mod ham, og hans medpassager, der også var 18 år og fra Græsted, slog den 43-årige over hånden med en flaske.

Nordsjællands Politi har pågrebet de to unge mænd og sigtet dem for vold. Ham, der kastede sodavandsdåsen mod en kørende bil, er desuden sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed.