Vejen mangler: Kommune kan ikke hjælpe husejere

- Det er fuldstændigt forrykt, at folk kan købe et hus, og så ikke komme ind med en bil. Vi prøver at skubbe på, der hvor det kan lade sig gøre, men vi har ingen kort på hånden der gør, at vi kan gøre andet, så længe der er en konflikt. Vi er nødt til at vente på, at den konflikt bliver løst, og hvis de er uenige om, hvem der skal betale, bliver det jo retsvæsenet, der skal finde ud af det, siger han.

Som vejmyndighed er Hillerød Kommune involveret i spørgsmålet om Gørløsegårdsvej, men der er ikke ret meget at gøre, fortæller Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

