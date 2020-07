Se billedserie Vejene i Hillerød er slidt op, og det kalder på handling, mener formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V), som frygter, at det kun vil blive endnu dyrere at rette op på, som tiden går. Foto: Allan Nørregaard

Veje skal forbedres for flere millioner

Hillerød - 10. juli 2020

Vejnettet i Hillerød Kommune er slidt. Huller, farlige kanter og fare for undermineringer hober sig op, og det samme gør antallet af borgerhenvendelser. Og det er måske ikke så underligt, når man ser nærmere på budgettet på området.

For tiden er der afsat godt 10 millioner kroner årligt til systematisk vejvedligeholdelse og større renoveringer, men behovet er langt større på i alt 17 millioner kroner.

Opretholde en standard De 17 millioner kroner er bare for at holde den nuværende standard, der altså ikke er for god, fremgår det af anlægsønskerne for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalgets område.

- Det er vurderingen, at det nuværende bevillingsniveau kun er cirka det halve af det nødvendige for at fastholde en uændret generel tilstand, som i øvrigt er relativ dårlig, skriver forvaltningen, der har set på sagen frem mod de kommende budgetforhandlinger.

Her har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget et ønske om en større pose penge til asfaltarbejder på 7,3 millioner kroner årligt.

- Vi ønsker os en hel masse asfalt. Vi asfalterer mindre, end slitagerne er, og det vil koste os meget at få det op i niveau, siger udvalgsformand Dan Riise.

Nok er nok Han har selv en forklaring på, hvordan det har kunnet ske, at vejnettet er blevet dårligere og dårligere, så det kræver flere akutte reparationer, uden at der for alvor er gjort noget for at løse problemet fra politisk hold.

- Når forhandlingerne spidser til hvert eneste år, så er det lidt nemmere at tage fra det tekniske område, for det gør ikke ondt på nogen persongrupper. Derfor er det ofte der, hvor der bliver pillet de sidste millioner, når budgettet skal hænge sammen. Jeg forstår det sagtens, og jeg har det også selv sådan, men på et tidspunkt er nok nok, og det er det nu. Nu kan der ikke barberes mere ned, der skal tilføres nogle penge. Det kan man se, når man kører rundt i Hillerøds gader, siger han.

Han fremhæver, at vejene er et område, hvor det bliver rigtig, rigtig dyrt, hvis man kommer for langt bagud. Og det er Hillerød i risiko for at komme.