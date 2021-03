15 nye vejbump skal få bilisterne til at lette foden fra speederen, når de kører gennem Nødebo. Ifølge Nødebo Lokalråd bliver der nemlig kørt alt for stærkt gennem byen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Vejbump skal få hastigheden ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejbump skal få hastigheden ned

Der bliver kørt for stærkt gennem Nødebo, mener lokalrådet, der glæder sig over, at der nu kommer 15 nye vejbump gennem byen - selvom de allerhelst havde set en anden løsning

Hillerød - 18. marts 2021 kl. 16:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Bilisterne skal fremover lette foden en lille smule fra speederen, når de kører gennem Nødebo.

Det er i hvert fald målet med de 15 nye vejbump, der snart bliver etableret på Nødebovej.

I dag må man køre 50 km/t gennem Nødebo, men bumpene på Nødebovej skal 'tvinge' bilisterne til at sætte hastigheden ned til 40 km/t, selvom den tilladte hastighed altså stadig vil være 50 km/t.

Der har tidligere været bump på Nødebovej, men de blev fjernet, da der blev lagt ny asfalt på vejen. Kommunen har dog etableret tre testbump efterfølgende, men planen er altså, at der skal være 15 såkaldte pudebump (se billede), der placeres med cirka 150 meter afstand.

Hellere stærekasser Maria Brendstrup, der er formand for Nødebo Lokalråd, glæder sig over, at der nu bliver gjort noget for at få farten gennem Nødebo sat ned, men hun havde dog allerhelst set en anden løsning.

"Vi tror på, at det er en væsentlig forbedring i forhold til at få farten ned, selv om vi gerne så stærekasser i stedet for bump, men det er desværre ikke lovligt i Danmark endnu," siger hun.

De ekstra bump på Nødebovej betyder, at flere huse nu får et bump på vejen uden for deres hus, og det har givet anledning til bekymringer i forhold til både vibrationer og støj fra bumpene.

"Vi har derfor bedt om både støjprøver og vibrationsprøver på testbumpene, men det har kommunen ikke ønsket, og de henviser til de undersøgelser, der tidligere er lavet på netop pudebump, hvor der ikke kan måles en højere støj omkring bumpene, og da lastbiler netop ikke rammer disse bump, forventes der heller ikke vibrationer i de nærliggende huse. Der er heller ikke blevet registreret støjgener eller vibrationer i forbindelse med de tre testbump, der er blevet sat op," siger Maria Brendstrup.

De nye vejbump i Nødebo bliver af typen 'pudebump', som på dette billede. Foto: Martin Warming

Mange kører for stærkt Og der er behov for at få sat farten ned på Nødebovej, mener Lene Thorsen, der er bestyrelsesmedlem i Nødebo Lokalråd.

"Vi har haft rigtig mange uheld på Nødebovej. Vi ser dagligt folk, der kører alt for stærkt, blandt andet lastbiler, der kører over 70 km/t, og der er rigtig mange bløde trafikanter, der færdes langs vejen. Der har været rigtig mange klager over farten, siden de gamle bump blev fjernet," siger hun.

Hun er dog heller ikke helt begejstret for løsningen med pudebump på vejen.

"Vi frygter, at bumpene vil give noget bøvl med støj og kængurukørsel (kængurukørsel er, hvor farten sættes ned før bumpet, og der speedes op efter bumpet, red.). Det både larmer og forurener, når man accelererer efter et bump, men vores håb er, at bumpene står så tæt, at de fleste tænker, at det ikke kan betale sig at sætte farten op, fordi der alligevel snart kommer et bump mere. Vi er også lidt nervøse for, om lastbilerne vil sætte farten ned, for de kan jo i princippet bare suse henover bumpende uden at ramme dem, men vi forventer nu, at langt de fleste lastbiler vil sætte farten ned, for de skal jo ramme bumpene rigtigt," siger Lene Thorsen.

Laver fartmålinger Men hvor mange, der kører for stærkt på Nødebovej, og hvor stærkt der egentlig bliver kørt, er der ikke rigtig nogen, der ved. Der er nemlig ikke blevet lavet målinger på vejen, men kommunen har nu indvilget i at lave fartmålinger tre forskellige steder på Nødebovej, inden bumpene sættes op.

"Så kan vi jo se, om det er noget, vi bare forestiller os, eller om der virkelig generelt bliver kørt for stærkt. Jeg er ikke i tvivl om, at målingerne vil vise, at mange kører for stærkt på Nødebovej, men det bliver rart at få noget dokumentation på det," siger Lene Thorsen.

Planen er, at der skal etableres en såkaldt blå 40 km/t-zone, altså en strækning, hvor den vejledende hastighed er 40 km/t, fra syd for Kirkevej til nord for Nødebohave. Derudover kommer hellen ved Netto tilbage, og der tegnes store skolesymboler i vejen ved Nødebo Skole.

Hillerød Kommune forventer, at bumpene kan etableres, når vejret tillader det inden sommerferien.

relaterede artikler

Beboer i farligt sving: Vi er virkelig glade for bump 11. januar 2021 kl. 06:50

Appel fra vejfolk i rundkørsel: Sæt nu farten ned 09. januar 2021 kl. 06:10