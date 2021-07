Vejarbejder kørt ned

En 44-årig mand fra Hillerød er blevet sigtet for at overtræde færdselslovens §3 om ikke at forvolde skade eller ulempe for andre i trafikken, og at vise hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen, efter at han tirsdag klokken 11.58 påkørte en mandlig vejarbejder, mens han var i gang med sit arbejde på Frederiksværksgade.