Se billedserie Hotellet får lys facade og skal opføres i fem etager. Byggeriet går efter planen i gang til næste år.Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Vedtaget: Nu kan nyt hotel opføres

Hillerød - 31. oktober 2019 kl. 06:00 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været et af de mest omdiskuterede projekter de sidste år, men i går lokalplanen for Markedspladsen vedtaget af et stort flertal af byrådspolitikerne. Kun Nye Borgerliges Mette Thiesen stemte imod.

Lokalplanen betyder, at der kan bygges hotel på Markedspladsen, som PFA Ejendomme ifølge planen skal begynde opførelsen af i 2020.

- Ordet »endelig« betyder to ting i den her sammenhæng. Endelig fordi vi skal vedtage lokalplanen, og endelig fordi det har taget lang tid, indledte formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V) i går aftes, inden afstemningen om lokalplanen i byrådssalen.

Han skitserede derefter kort den langvarige proces, som lokalplanen har været igennem. I 2008 vedtog det daværende byråd en helhedsplan for Slotssøkarreen, der for første gang lagde op til et hotel på Markedspladsen.

- Der har siddet tre forskellige borgmestre, tre forskellige udvalgsformænd og fire byråd med planerne siden. Faktisk har et byrådsmedlem, der var med dengang, været ude af byrådet i otte år og er nu tilbage til vedtagelsen, sagde Dan Riise med henvisning til det socialdemokratiske byrådsmedlem Ingo Hvid.

For højt og for grimt

I december 2016 solgte byrådet grunden til PFA Ejendomme, der vil opføre et hotel, som Zleep Hotels skal drive. I efteråret sidste år skulle lokalplanen have været godkendt, men i 11. time valgte Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget at forkaste planerne og sende projektet tilbage til PFA Ejendomme og Mikkelsen Arkitekter. Begrundelsen lød på, at projektet både var for højt og for grimt.

Debat om busser og højde

Siden salget af Markedspladsen har der været voldsom debat om hotelplanerne. Nogle mener, at et hotel er helt overflødigt, andre har kritiseret tegningerne og placeringen i forhold til Frederiksborg Slot, der ligger meget tæt på Markedspladsen. Derudover har trængslen i Slangerupgade og placeringen af turistbusserne, som i øjeblikket holder parkeret på Markedspladsen, været debatteret. Flere placeringer har været oppe at vende, og Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget har været i dialog med blandt andre Slots- og Kulturstyrelsen og ledelsen på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Udvalget har dog endnu ikke truffet en beslutning.

Dan Riise hæftede sig i går aftes ved, at hotellet nu kommer til at se meget anderledes ud end de oprindelige tegninger.

- Det forslag, vi sidder med her, er lavere, trukket tilbage fra vejen, lysere og mindre dominerende. Træerne i Slangerupgade bevares, og kan de ikke det, så skal de genplantes. Det er vi glade for. Jeg kan konstatere, at ikke alle var lige begejstret for planerne. Der er kommet 15 høringssvar og tak til alle dem, der har ytret sig enten skriftligt eller mundtligt i sagen, sagde Dan Riise.

Svært at sige nej nu

SFs medlem af Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Peter Langer, mente, at man kan lære af den proces, der har været, i fremtiden.

- Det er svært at komme og sige nej nu, fordi vi alle var enige om at sælge i 2016. Man har diskuteret, om der skulle være et hotel, og hvor busserne skal holde, men den her plan handler udelukkende om, hvordan hotellet skal se ud. Det har været en bunden opgave, fordi grunden er solgt med en vis byggeret. Hvis vi skal lære lidt af processen, så er det måske, at det ikke er klogt at sælge store områder med byggeret inden debatten med borgerne. Vi stemmer for, fordi det har ændret sig meget siden det første projekt, og vi er glade for, at udvalget kommer til at sige noget til valget af materialer senere, sagde Peter Langer.

Nye Borgerliges Mette Thiesen stemte som den eneste imod lokalplanen.

- Planen er stadig for dominerende i området, der er for mange ting, der strider imod det historiske Hillerød, som vi gerne vil bevare, og vi er imod mere byfortætning i bymidten, så derfor stemmer jeg imod, sagde hun.

Stolt kone tabte æggene

Mette Thiesen havde tidligere på aftenen nævnt historien om Konen og æggene i forbindelse med behandlingen af en anden sag på dagsordenen, og det fik nu Socialdemokratiets Mie Lausten til at sige henvendt til Mette Thiesen:

- Det er for nemt, når du stemmer nej. Apropos det med konen og æggene: Den handler om en kvinde, der knejste med nakken, så hun tabte alle æggene på gulvet, fordi hun var en stolt frue. Men vi skylder at tage ansvar for, hvordan vi får et godt byggeri. Hvis det var blevet nej nu, så havde vi stået over for, at vi havde stillet en bygherre noget i øjnene, som ikke kunne realiseres, sagde Mie Lausten.