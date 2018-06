Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Vandværk slår alarm: Stop ekstremt vandforbrug

Hillerød - 04. juni 2018 kl. 10:48 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag var Alsønderup Vandværk tæt på at lukke ned på grund af et helt ekstremt vandforbrug. De cirka 800 forbrugere havde så travlt med at bruge vand, at der i perioder i løbet af dagen blev brugt tre gange så meget vand som normalt, og vandværket var 90 kubikmeter fra at løbe tør, fortæller vandværkets formand Jan Richelsen.

- Vi har en ekstrem situation i øjeblikket. I maj blev der brugt 17 procent mere vand end normalt. Det sker måske hver tiende år. Folk bruger meget vand i øjeblikket, siger Jan Richelsen.

Det normale vandforbrug er cirka 15 kubikmeter i timen, men søndag var der altså så meget pres på, at der blev pumpet 45-50 kubikmeter vand afsted fra vandværket, da der blev brugt mest vand. Vandværket sendte i løbet af søndagen en sms ud til samtlige forbrugere, om at spare på vandet, men det hjalp ikke.

Alsønderup Vandværk kan ikke pumpe mere end 17 kubikmeter op i timen, oplyser formanden.

- Vores filtre kan ikke nå mere, siger han og fortsætter:

- Folk vander have og blomster. Vi kan se, at forbruget går helt amok mellem klokken 19.30 g 21.30. Men vores fjende nummer 1, er når folk kører ned i Harald Nyborg og køber et vandbassin til 100 liter vand, og fylder det op. Og to dage efter tømmer de det igen og fylder det op igen, siger Jan Richelsen.

Vandværket er indrettet sådan, at det automatisk lukker ned, hvis der bliver brugt så meget vand, at det tyder på at der er brud på en vandledning.

- Det forbrug der var søndag, svarer til at have et brud på et ledning et eller andet sted. Så vi sad manuelt og styrede det til klokken 22 søndag aften, siger Jan Richelsen, som oplyser, at vandværket er tæt på at komme med et vandingsforbud, hvis det store forbrug fortsætter.