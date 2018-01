Se billedserie 120-166 mødes hver tirsdag går at gå tur i Gribskov. Godt pakket ind og med et smil på læben går de snakkende igennem den nøgne skov. Foto: Allan Nørregaard

Vandreklub blev startet af sygdom

Hillerød - 29. januar 2018

Midt i den nøgne Gribskov samles glade gang-entusiaster for at gå en tur. Initiativet er blevet så populært, at 140 mennesker møder op for sammen at gå en tur gennem skovens snoede stier. Det er glade ansigter og nysgerrighed, som møder en, når man træder ind i den store mængde af mennesker. Godt pakket ind i deres overtøj er de mange fremmødte klar til at blive sendt af sted på deres rute.

Initiativet til foreningen "Gribskovens hårde kerne" startede tilbage i 1973, hvor skovløber Jørgen Pedersen boede i Enghavehus, som nu er revet ned.

Jørgen Pedersen blev syg, og ved et bankospil i Gadevangs Forsamlingshus spurgte han, om der var nogen, som ville med ud og gå ture med ham - og det var der. Ti mand fik han samlet.

En lørdag i juni gik Jørgen Pedersen og de andre en tur mod Gribsø, og da de nåede dertil vendte de om og gik tilbage til Enghavehus. Omgangskredsen syntes, at det var nogle hårde kerner, så derved fik foreningen navnet "Gribskovens hårde kerne".

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 4. juli 1973, og det er så 45 år siden i år, og det skal fejres til sommer med hygge og grill.

En af dem, som kender den nu 87-årige Jørgen Pedersen særdeles godt er 69-årige Henrik Pedersen. Han er nemlig gift med Jørgens datter, Karin Pedersen.

-Jeg har været med i 42 år. Det er så skønt. Vi går og kigger på naturen og snakker. Det giver et stærkt sammenhold og en rigtig god kontakt til andre mennesker, siger Henrik Pedersen.

Foreningen har nu vokset sig så stor, at 120-166 mennesker hver tirsdag bakker op om initiativet, hvor 166 er rekorden indtil videre.

I udgangen af 2017 blev foreningen opgjort til at have 494 medlemmer med en gennemsnitsalder på 68 år, men foreningen ser gerne, at der kommer flere børnefamilier.

For det er ikke kun de samme traditionelle gåture i Gribskov, som foreningen tilbyder. Der er en masse andre ture også såsom Ladywalk på Amager, krudtuglevandring i Frederiksværk, havfruemarch ved Langelinie og en fire dages bustur til Nordjylland.

72-årige Ole Skou har været med siden 2011, og han stråler, når han fortæller, hvad det er, som får ham til at vende tilbage hver tirsdag.

-Det er turen i skoven. Det, at man kan følge skovens udvikling året rundt og det sociale, er det, som trækker mig herud hver gang, siger Ole skou, som også er turleder på en af ruterne.

- Når vi går turen, så sakker man ikke bagud, men man snakker bagud. Det er jo sådan set en sjov måde at sige det på, men det er fakta, for der bliver snakket rigtig meget, siger Ole Skou med et grin.

Det er alt fra bageopskrifter og hjemlige gøremål til politik, som lystigt bliver drøftet på turene.

Spændte står de mange fremmødte og venter på, at klokken bliver 10.

- Hvad står I her for? Hvorfor er I ikke ude og gå? Spørger formanden Jørgen Holst Hansen med et grin, da han stiller sig op i midten af forsamlingen på en af bænkene ved mødestedet Kedelhuset. Han gør klar til at sende de 140 fremmødte gang-entusiaster af sted på de seks forskellige ruter. Det er 2km, 4 km, 6 km, 8km, 10 km og en hurtig 10 km, man kan vælge mellem.

- God vind og god tur, siger han afsluttende.