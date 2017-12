Entreprenør og rådgivere mødes i dag for at finde en løsning på den store mængde vand, der har standset byggeriet af multihallen ved FrederiksborgCentret. Foto: Allan Nørregaard

Vandramt byggeri må hælde ud i åen, men det er ikke nok

Hillerød - 13. december 2017 kl. 13:25 Af Tore G. C. Rich

Byggeriet af multihallen ved FrederiksborgCentret har tidligere fået tilladelse til at føre vand ud i Pøle Å. Men vandmængden er større, end tilladelsen giver lov til, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag formiddag, er der møde om den ganske store mængde vand, der, som tidligere beskrevet her i avisen, har lagt sig i udgravningen til FrederiksborgCentrets kommende multihal og standset byggeriet. Entreprenøren C. C. Contractor skal mødes med rådgivere fra Niras og Orbicon, der begge er anbefalet af Hillerød Kommune, oplyser projektchef i C. C. Contractor, Poul Nielsen.

Herefter venter Hillerød Kommune, at FrederiksborgCentret og entreprenøren kommer med deres bud på en løsning

Kommunen gav 1. december C. C. Contractors tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til den nærliggende Pøle Å. Ansøgningen kom 17. november, og ansøgeren forventede dengang, at udlede 10 m3 i timen. Det var dog kun en delmængde af vandet, der skulle udledes til åen, den resterende del ville der blive søgt om i en anden ansøgning.

Tilladelsen findes på Hillerød Kommunes hjemmeside og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger indtil den 1. januar 2018.

By- og miljøchef i Hillerød Kommune Rie Lind oplyser dog, at eventuelle klager ikke har opsættende virkning, og at C. C. Contractor derfor kunne gå i gang med tilladelsen.

Om tilladelsen fra kommunen siger Poul Nielsen:

- Det, man tror, der kommer af mængder af vand, det er det, man får tilladelse til.

- Man har vurderet, at man kunne holde vandet væk med en lænsepumpe. Problemet kommer med, at der kommer mere vand, end vi har fået tilladelse til.

I artiklen lørdag oplyste FrederiksborgCentrets direktør, Carsten Larsen, at man har gravet otte meter ned i forhold til parkeringspladsen, og at vandet står fire meter dybt. Men helt så dybt er det ikke, oplyser Poul Nielsen.

- Kælderen bliver omkring fire meter dyb. Der er gravet en fire-fem meter ned, nok tættere på fem end fire, siger han.

Han oplyser, at vandet kommer 3,5-4 meter nede, og at vandstanden i udgravningen lige nu nok er cirka 1,5 meter over bunden af udgravningen.