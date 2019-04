Nu skal spildevandet også renses for medicinrester. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vandet skal renses for medicinrester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandet skal renses for medicinrester

Hillerød - 26. april 2019 kl. 11:12 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtidens spildevand skal også renses for medicinrester. Det ønsker Hillerød Kommune, og derfor skal Hillerød Forsyning nu komme med forslag til, hvordan spildevandet kan renses for de uønskede medicinrester. På byrådsmødet onsdag aften blev ambitionen om at rense spildevandet yderligere vedtaget.

- Vi vil gerne have renset vores spildevand for medicinrester. Det er jo her værd at bemærke, at over 90 procent af de medicinrester, som kommer i vores spildevand, ikke kommer fra hospitalet eller medicinindustrien. De kommer nemlig fra os selv, når vi har taget en panodil og så går på toilettet bagefter, sagde Louise Colding Sørensen (S), formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, på byrådsmødet.

Udvalgsformanden understregede desuden, at kommunen allerede i dag renser det spildevand, der kommer fra hospitalet, for medicinrester.

- Det skal vi ifølge loven. Men hvis vi kan få det implementeret i det spildevand, der kommer fra alle os andre, vil det have en langt større og langt bedre effekt, sagde Louise Colding Sørensen.

Også Klaus Markussen (V), der er formand for Hillerød Forsyning, glædede sig over, at forsyningen nu skal se nærmere på at rense spildevandet for medicinrester.

- Så får vi netop taget hul på noget, vi alle sammen glæder os til, og det er nemlig at kunne reducere udledningen af stoffer og samtidig sige til både os selv, hinanden og omverdenen, at vi har ambitioner om at lave en forbedret rensning af vores spildevand, sagde Klaus Markussen.

Byrådets medlemmer vedtog enstemmigt at bede Hillerød Forsyning komme med forslag til, hvordan spildevandet kan renses for medicinrester.