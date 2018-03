Smagen af drikkevandet fik mange borgere til at reagere mandag aften. Ullerød Vandværk erkender, at de har undervurderet situationen, og at vandet for mange har smagt kraftigt af jern. Arkivfoto Foto: BORBERG THOMAS/POLFOTO

Vand i Ullerød var »udrikkeligt«

Hillerød - 27. marts 2018 kl. 17:06 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En borger oplevede mandag, at hendes drikkevand var decideret udrikkeligt. Andre syntes, vandet smagte af jern, klor eller måske ligefrem parfume. Der var en del, der undrede sig på en facebookside for Hillerød, og fælles for dem var, at de alle fik vand leveret fra Ullerød Vandværk. Og driftsleder Ole Hansen kan godt forstå, hvis man har ment, at vandet smagte anderledes.

- Folk har oplevet det forskelligt, men for nogle har der været en kraftig smag af jern. Der har dog ikke været noget galt med vandet, siger han.

Grunden til den uønskede bismag finder man i uheldig kombination af faktorer. Vandværkets ene vandtank skulle nemlig have udbedret nogle revner. Og hvor vandet normalt står i tanken i nogle timer, inden det pumpes ud til forbrugerne, så blev presset mandag så stort på den tilbageværende tank, at vandet blev pumpet ind og videre umiddelbart efter. Og selvom det kan lyde skørt, så har vandet brug for at hvile i tanken, forklarer Ole Hansen.

- Der er metan naturligt i vandet, som vi udblæser. Vi blæser normal luft ind ved ret høj kraft, og der har vandet brug for at falde til ro. Det har det ikke nået, og derfor har der været denne afsmag af metan, siger han.

Taget på sengen

Ole Hansen erkender, at de har overvurderet vandmængden i den resterende tank, ikke mindst i kraft af, at det var påskeferie.

- Påsken er kommet lidt bag på os. Der er flere hjemme, og så har vandforbruget været langt højere. Vi blev taget på sengen, det er vi kede af og lægger os fladt ned. Nu er vi mere påpasselige, siger han.

Driftslederen blev selv opmærksom på problemet mandag ved 20-tiden, og han åbnede straks for nødforsyningen fra Hillerød Forsyning. Samtidig kørte han rundt for at tjekke situationen med en vvs'er, men der var altså intet andet galt end et overraskende højt forbrug. Og der altså været forskellige opfattelser af, hvor slemt vandet smagte.

De besøgte en borger, hvor hverken mor eller datter kunne udstå vandets smag, mens faren ikke fandt noget galt.

Får man vand fra Ullerød Vandværk og oplever en underlig bismag, der ikke plejer at forekomme, så handler det blot om at lade vandet løbe et par minutter.