Se billedserie Der var både valgstemning og brevstemning på biblioteket. Foto: Niels Idskov

Send til din ven. X Artiklen: Valgstemning med gryderet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valgstemning med gryderet

Hillerød - 23. maj 2019 kl. 08:46 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Biblioteket summer af valg og er fyldt med mennesker denne sene onsdag eftermiddag. Det er næstsidste dag for at afgive brevstemme til EP-valget, og mange er mødt frem i foyeren for at deltage. Brevstemning står der - og det er lige, hvad der er. Udover brev-afstemning, som der burde stå.

Indenfor er tre scener opstillet, klar til to runder debat med spisning indimellem. 12 partier er repræsenteret med hver sin kandidat, kun Stram Kurs deltager ikke, og temaerne er klima og miljø, velfærd og sundhed samt flygtninge og integration. Således kan alle - fra socialdemokraten Nick Hækkerup hele vejen til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige og Søren Søfelt fra Klaus Riskær Pedersens parti give sit besyv med i to omgange. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har lavet mad til 350 mennesker, og det skulle være nok, fortæller bibliotekets chef, Stine Holmstrøm Have. Arrangementet sker i samarbejde med EsNord og Grundtvigs Højskole, og forventningerne er pæne fra arrangørside.

- Vi har lavet valgdebat før, men denne gang sker på en lidt anderledes måde, og under alle omstændigheder synes vi, at det er vigtigt, at biblioteket er med til at understøtte den demokratiske samtale, siger Stine Holmstrøm Have.

Det såkaldte grå guld og de lidt yngre fylder mest, men det er da muligt at finde en gruppe førstegangsvælgere. 20-årige Malthe Brask fra Hillerød er taget til vælgermøde med vennerne Gustav og Jakob og sætter sig på en stol i avislæsesalen, hvor fire folketingskandidater skal tale om klima og miljø.

- Det er noget, som jeg interesserer mig rigtig meget for, og som jeg gerne vil have noget klarhed omkring. Det er et meget vigtigt tema, som rammer hele verden. Jeg er lige kommet hjem efter tre måneder i Afrika, hvor jeg kom igennem 13 lande og oplevede, at der ikke var styr på affaldet for at tage en ting. Hvordan ser det så ikke ud, når der blive endnu flere mennesker også der?

Spørgsmålet hænger i luften. Lars Arne Christensen (K) og Christina Thorholm (R) er blandt de politikere, der skal svare på spørgsmålene.

Inden debatten på de tre scener går i gang, er der mulighed for ved partiboderne at få en valgbrochure stukket i hånden samt få en snak med kandidaterne og deres hjælpere. Den lokale konservative Peter Ingemann Bentsen har placeret sig strategisk fornuftigt med i Vandrehallen lige foran avissalen.

Han håber på 300 fremmøde, og det ser ud til at det kommer deropad. Især synes bibioteket fyldt godt op, da gryderetten med ris og salat serveres efter første debatrunde. Fra start af har SF-boden budt på gulerødder og æbler, mens Liberal Alliance havde chips i skålen.

Malthe Brask og hans kammerater trækker vejret efter klimadebatten. Den 20-årige student, der for tiden i sit sabbatår arbejder på Dyrehavsbakken, inden geografi-studiet kalder, synes, at de fire politikere afleverede kendte synspunkter hentet fra toppen af deres partier.

- Det var nok mest interessant, da de talte om elbiler. SF gik længst og gjorde det bedst ved at gå ind for at forhøje afgifterne på benzin- og dieselbiler. Men det ændrer ikke på, hvor jeg vil placere min stemme, griner han. Han var radikal, da han kom til vælgermødet, og lignede også en, da han gik derfra.

Læs hele artiklen i dagens udgave af Frederiksborg Amts Avis