Humøret var højt, da der var farvel- og goddag-reception på Kaffebar i torsdags. Foto: Martin Warming

Vagtskifte på Kaffebar: Farvel til Marina og goddag til Lene

Marina Blichdfeldt har solgt Kaffebar på Slotsgade til Lene Rømer

Hillerød - 04. oktober 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Kaffebar på Slotsgade i Hillerød har fået nye ejer.

Marina Blichfeldt, der åbnede Kaffebar sammen med en veninde i 2014, har nemlig valgt at sælge cafeen til Lene Rømer.

Torsdag den 1. oktober havde Marina Blichfeldt og Lene Rømer inviteret til farvel- og goddag-reception i den populære cafe på Slotsgade.

"Selv om det er sørgeligt at skulle sige farvel, så har jeg det faktisk rigtig, rigtig godt i dag. Jeg har fuldstændig ro i maven. På et tidspunkt vil der nok komme lidt uro, men den er ikke kommet endnu. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige at sælge nu, men jeg er heller ikke i tvivl om, at jeg kommer til at savne Kaffebar rigtig, rigtig meget. Men stjernerne står på række nu, og Lene er den helt rigtige til at køre Kaffebar videre," lød det fra Marina Blichfeldt til receptionen.

"Det, jeg kommer til at savne allermest, er stemningen hernede. Det har været et privilegie at være en del af byen og lære alle de dejlige mennesker, der er i byen, at kende," lød det fra den afgående cafe-ejer torsdag eftermiddag.

Marina Blichfeldt skal nu hjælpe sin mand, musikeren Anders Blichfeldt, i hans firma.

"Jeg skal hjælpe Anders med kontrakter og regnskaber og være kreativ sparringspartner. Nu skal jeg i gang med noget nyt og anderledes, der også er spændende, så kan jeg jo ikke andet end glæde mig," sagde hun.

Lene Rømer har glæder sig som et lille barn til at overtage Kaffebar. det har faktisk været en drøm, hun har haft i nogle år, fortalte hun til receptionen.

"Det her en af de bedste dage i mit liv, og en af de bedste beslutninger jeg har nogensinde har truffet (at købe Kaffebar, red.). Det er et kæmpe privilegie at få lov til at videreføre den her fantastiske cafe. Vi har en fantastisk by med en masse fantastiske mennesker, og jeg glæder mig helt vildt til at drive Kaffebar videre," lød det fra Lene Rømer, der altså nu kan skrive 'cafe-ejer' på sit visitkort.

