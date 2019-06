Valget på onsdag falder på Grundlovdag, hvor mange har fri, men kommunen er alligevel klar til at tage imod de mange vælgere, der skal ned for at stemme. Foto: Kim Rasmussen

Vagter skal forhindre trafikkaos på valgdagen

Hillerød - 04. juni 2019

Et kæmpe trafikkaos ved FrederiksborgCentret opstod, da der skulle stemmes til kommunalvalget i 2017. Nogle vælgere vendte om og undlod at stemme, og politiet måtte tilkaldes for at dirigere trafikken på dagen. Ved onsdagens byrådsmøde spurgte en bekymret borger til, hvordan kommunen ville undgå et trafikkaos, når der er folketingsvalg den 5. juni.

- Har Hillerød Kommune planlagt tiltag for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i forbindelse med valghandlingen til folketingsvalget i FrederiksborgCentret? Dette for at sikre valghandlingen og modvirke, at vælgere afstår at stemme på grund af risiko for trafikkaos. Som nogle af jer nok husker, var der ved kommunalvalget i 2017 nogle historier om, at det var svært at komme til og fra FrederiksborgCentret, sagde Hans Christian Nordahl Thomsen, da han stillede sit spørgsmål i byrådssalen.

Vagter og p-pladser Borgmester Kirsten Jensen (S) forsikrede om, at kommunen og FrederiksborgCentret har sat initiativer i værk for at undgå et trafikkaos på dagen.

- Jeg kan godt forstå, du stiller spørgsmålet, for ved kommunalvalget i 2017 var der meget presset. Der foregik byggeri, og det gør der stadigvæk, så hvad gør vi så, sagde Kirsten Jensen og fortsatte:

- Vi har talt med FrederiksborgCentret om, hvordan trafikafviklingen kommer til at foregå bedst muligt. Vi har aftalt med FrederiksborgCentret, at der kommer vagter på fra klokken 12 til at hjælpe med at dirigere trafikken til og fra området, og vi har også fået lov at låne parkeringspladser på Pharmakon. Der bliver sat skilte op på Milnersvej på dagen, som skal hjælpe vælgerne med at finde p-pladser, sagde Kirsten Jensen og understregede:

- Ingen skal gå forgæves, og vi kan være enige om, at ingen skal afskæres fra at deltage i valget.