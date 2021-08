Se billedserie De omtalte vagter på plejehjemmene i Hillerød er ikke sikkerhedsvagter. De er pædagogisk eller sundhedsfagligt personale. Arkivfoto: Thomas Olsen

»Vagter« på kommunens demensafdelinger bærer ikke knipler

Hillerød - 10. august 2021 kl. 11:24 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Forleden kunne man i Jyllands-Posten læse en artikel om brugen af sikkerhedsvagter til at håndtere udadreagerende demente på de danske plejehjem. Jyllands-Posten har lavet en rundspørge blandt alle landets kommuner, hvoraf 96 har svaret. Af rundspørgen fremgår det, at der er sket en stigning i burgen af vagter, så der i 2020 på landsplan var 15 kommuner, der benyttede vagter til at håndtere de demente. Blandt andet Hillerød.

Det fremgår også af et budgetforslag til efterårets budgetforhandlinger, at Hillerød Kommune siden 2016 har brugt cirka 11 millioner kroner på faste vagter, der »anvendes til borgere, der er udadreagerende, som er til fare for sig selv eller til fare for andre«.

Men mens artiklen i Jyllands-Posten giver et indtryk af, at det er sikkerhedsvagter fra private firmaer, der er med til at opretholde ro og orden på plejehjemmene, er det slet ikke den type vagter, der er tale om. I hvert fald ikke i Hillerød. Det forklarer ældre- og sundhedschef i Hillerød Kommune, Hella Obel:

- Det kan jo godt lyde lidt, som om det er vagter, der render rundt med knipler. Det er ærgerligt, for det er det overhovedet ikke. Der er tale om ekstra mandskab til dem, der har det så skidt, at de skal skærmes for de andre beboere, eller hvor der er et behov for at skærme de andre beboere for vedkommende, siger hun og fortsætter:

- Vi har selv bidraget til undersøgelsen gennem en aktindsigt, og vi har prøvet at forklare, at der er tale om sundhedsfagligt eller pædagogisk personale og altså ikke sikkerhedsvagter. Det eneste sted i kommunen, der er nogen form for sikkerhedsvagter, er, så vidt jeg ved, på rådhuset, hvor vi har en rådhusbetjent.

Vagter på budgettet Når byrådet til efteråret skal beslutte, hvad kommunens budget for de kommende år skal bruges på, skal de blandt andet behandle et forslag fra Omsorg og Livskraftsudvalget.

Det er i dette forslag, det fremgår, at kommunen siden 2016 har brugt cirka 11 millioner kroner på faste vagter til udadreagerende demente på plejecentrene.

- De faste vagter er som regel personale, der i forvejen kender den borger, der har behov for yderligere hjælp. Vedkommende kan blive tilknyttet fast til en enkelt borger, og så hyrer vi en vikar ind til at varetage de øvrige opgaver. Hvis det kræver, at man bruger en fuldtidsansat til at hjælpe en beboer, og denne ansatte bliver taget fra den normale bemanding, så er det klart, det påvirker hverdagen, siger Hella Obel.

Fordeling af kompetencer Mens udgifterne i 2016-2018 lød på 1,7-1,9 millioner kroner om året, blev der i 2019 brugt 2,5 millioner og i 2020 3,5 millioner på faste vagter. I år er der afsat 1,7 millioner kroner, men der er fra næste år ikke længere afsat midler på budgettet. Derfor ønsker Omsorg og Livskraftsudvalget med deres budgetforslag 1,6 millioner kroner til at lave en omfordeling af midlertidige og varige boliger på plejecentrene. Kernehuset på Sophienborg Plejehjem har særlige kompetencer i forhold til borgere med udadreagerende adfærd, og disse kompetencer vil, hvis forslaget vedtages, blive fordelt, så de faste vagter kan erstattes.

- Uanset om der bliver fundet penge på budgettet eller ej, så skal vi jo nok finde en løsning, siger Hella Obel.

