Se billedserie Den nye messehagel er inspireret af formen på altervæggen. Foto: Allan Nørregaard

Væver har lavet ny præstedragt: - Det er krævende arbejde

Hillerød - 26. januar 2021 kl. 11:59 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Tilbage i september sidste år begyndte væver Martin Nannestad Jørgensen arbejdet med at lave en ny grøn messehagel til Præstevang Kirke. Før jul blev den så leveret, og på søndag i næste uge vil den for første gang blive taget i brug, når Præstevang Kirke åbner dørene til gudstjeneste.

- Det er et krævende arbejde. Man skal leve op til egne krav, men der er også nogle mennesker, der har en forventning til en. Det er ikke spor sikkert, at jeg kan leve op til de forventninger, det kommer meget an på den gruppe mennesker, og hvor åbne de er. Det her har været et helt vildt godt samarbejde, for vi har kommunikeret godt, og der har været en begejstring - jeg har aldrig været ude for noget lignende, fortæller Martin Nannestad Jørgensen.

En del af orkesteret

Han er uddannet væver fra Kim Navers Værksted i 1980. Han har en lang række udstillinger og udsmykninger bag sig og har tidligere skabt tekstiler, messehageler og altertæpper til en lang række kirker. Så mange, at han på stående fod ikke har tal på, hvilket nummer Præstevang Kirkes nye messehagel er i rækken.

- Jeg betragter mig selv som håndværker og billedkunstner. Det, der er interessant, når jeg arbejder i en kirke, er, at jeg træder lidt ved siden af mig selv. I stedet for at være solist bliver jeg en musiker i et orkester. Orkesteret er menigheden, farverne, materialerne og de øvrige udsmykningsting i kirken. Mit arbejde skal ikke overtage et rum, det skal være en del af rummet, fortæller han og fortsætter:

- Det bliver aldrig nemmere, for hver opgave er svær. Det er en nød, der skal knækkes hver gang. Jeg kan ikke bare læne mig tilbage og lave det, jeg plejer, for dels bliver jeg ældre, og dels skal jeg også synes, at det er interessant. Og det bliver ikke interessant, hvis jeg repeterer mig selv, siger han.

Messehagel ofte i brug

Kirken har fire forskellige messehageler i hver sin farve, der bliver brugt ved højtider og under nadveren: Hvid, lilla, grøn og rød. Den grønne bliver brugt fra søndag efter pinse til 1. søndag i advent og er altså den, der oftest er i brug af de fire dragter.

Den nye messehagel er designet og vævet af Martin Nannestad Jørgensen og syet af Selskabet for Kirkelig Kunst blandt andet med applikation af guldbånd. Den er vævet af silketråd fra Japan med islæt af uldtråde. Messehagelens form er identisk med formen på Jesus-figuren på altervæggen.

Designet er inspireret af kirken og dens kunst. På bagsiden er der tre linier lodret og vandret, som danner et kors. Her har Martin Nannestad Jørgensen især tænkt på orglets piber og fletværket over indgangen til kirken.

- Jeg eksperimenterede lidt, men jeg nåede frem til en form for stiliseret mælkebøtte. Jeg synes, metaforen var dejlig, for Fandens mælkebøtte er noget, som alle, rig som fattig, høj som lav, nyder om foråret. Den er så smuk, men samtidig prøver vi at slå den ihjel, men den vil ikke slås ihjel. Det er en flot metafor på troen. Den er lige for alle, man skal ikke dyrke den, den kommer af sig selv, siger Martin Nannestad Jørgensen.

Han understreger, at alle dog kan fortolke på messehagelen, som de vil.

- Det er vigtigt for mig at aflevere den til kirken, og når jeg har gjort det, så kan de selv putte deres egne historier ind i den. Hvis designet har den mangfoldighed, at der kan puttes forskellige tolkninger ind, så er jeg glad. Min er ikke den eneste rigtige, det er bare det, jeg har valgt. Umiddelbart er den enkel, men der er mange tanker bag, fortæller Martin Nannestad Jørgensen.

Erstatter håndsyet dragt

Resultatet er de to sognepræster Andreas Riis Damgaard og Annemarie Lund samt menighedsrådsformand Annette Dragsdahl vældig godt tilfredse med.

- Vi mødte Martin med åbenhed. Det var vigtigt at finde en kunstner, som vi kunne svinge med, og som vi følte kunne sætte sig ind i vores behov. Vi kommunikerede med det samme rigtig godt, fortæller Annette Dragsdahl.

Hun glæder sig over, at kirken nu får en ny messehagel, for den nuværende er temmelig slidt.

- Den er over 25 år gammel. Den er håndsyet af en fra menigheden, og det er meget rørende og fint, men efter så mange år mister materialet lidt, og tiden er en anden, siger hun.

De to præster glæder sig begge over, at arbejdet med Martin Nannestad Jørgensen også har gjort dem opmærksomme på detaljer i kirken, som de egentlig ikke havde tænkt over tidligere. Derfor er det også ærgerligt, at corona og de restriktioner, som kirken i øjeblikket kan være åben under, spænder ben for en stor indvielse af den nye messehagel.

- Det er lidt som at have en perfekt flaske champagne, men så åbner vi den, og så er det bare en flad fornemmelse. Vi håber, at den holder 40 år endnu, og der er jo rigelig lejlighed til at få den set, når først vi må samles i kirken igen, siger Andreas Riis Damgaard.

Pris er ikke relevant

Hvad messehagelen har kostet, er menighedsrådsformanden ikke meget for at fortælle.

- Pris er noget mærkeligt noget. Noget, som nogen synes er meget dyrt, vil andre synes, er meget billigt. Ingen har en fornemmelse af det arbejde, der ligger bag en messehagel. Det er en kostbar messehagel, ja. Men vi har betalt den på baggrund af donationer i forbindelse med blandt andet kirkens 50 års jubilæum. Midlerne er brugt til kunst, og det er også kunst at have en flot messehagel. Vi føler ikke, at det er relevant, hvad den har kostet i kroner og øre. Ikke fordi det er hemmeligt, men det er en gave til og fra menigheden, siger Annette Dragsdahl.