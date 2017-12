Se billedserie Fællesskabet blandt bynes værtshuse og diskoteker om at bekæmpe bandekriminalitet har hjulpet meget, fortæller den kommende ejer af Cafe Rosen, Klaus Mathiesen. Her ved hoveddøren er tydeligt opsat skilte. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Værtshuses samarbejde skaber tryghed

Hillerød - 21. december 2017 kl. 05:41 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byens værtshuse og diskoteker har i foråret indgået et samarbejde om at bekæmpe bandekriminalitet. Samarbejdets formål er, at bandemedlemmer og uromagere bliver nægtet adgang til diskoteker og værtshuse for at sende et klart signal om, at ballade, hærværk og trusler i nattelivet ikke tolereres. Et initiativ som virker, hvis man spørger hos Cafe Rosen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg synes, at vores fællesskab har hjulpet meget. Stemningen er meget mere tryg. Gæsterne er gladere. Jeg håber, at alle bliver ved med at køre på med det her, siger Klaus Mathiesen, som i slutningen af januar kan kalde sig ejer af Cafe Rosen.

Han synes, det er nemmere at overskue kampen, når politiet og kommunen også bakker op omkring samarbejdet.

- Værtshuset skal tilbage til de gamle tider med de gamle dyder. Vi har taget det første skridt i den rigtige retning væk fra det dårlige miljø. Det her med, at vi ikke står alene, men at vi står sammen om det, hjælper helt vildt meget, siger Klaus Mathiesen.

Også Café Hoe kan mærke en forbedring i nattelivet.

- Fordi vi samarbejder med de andre steder på kryds og tværs, så bliver her mere trygt for alle. Folk skal have et trygt natteliv, og det går i den rigtige retning, siger Nanna Hald, som er barchef hos Café Hoe.

I juni nedsatte Hillerød Byråd et §17, stk. 4 udvalg - et bandeudvalg, som har til formål at bekæmpe bandekriminaliteten. Efter årsskiftet overtager byrådsmedlem Jamil Cheheibar (S) formandsposten i udvalget, hvor han hidtil har siddet som menigt medlem. Han bakker op om samarbejdet.

- Vi skal sætte en stopklods for den uro, koste hvad det vil. Vi vil og skal nå målet om et trygt natteliv. Vi skal stoppe, at nye kræfter tiltrædes til bandemiljøet, siger Jamil Cheheibar og fortæller, hvordan det skal gøres:

- Flere unge skal gennem en uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Vi har svært ved at påvirke dem over 25 år, men den yngre generation kan vi godt. Vi skal fokusere på, at den unge generation holdes væk fra bandemiljøet, siger Jamil Cheheibar.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få fat i den nuværende formand for udvalget, borgmester Dorte Meldgaard (K), men det er ikke lykkedes.