Politiet fik torsdag to anmeldelse om tyverier fra biler, der holdt parkeret i Hillerød. Arkvifoto

Værktøj og taske stjålet fra biler

Der har været to tyverier fra henholdsvis en personbil og en varebil i Hillerød.

Torsdag klokken 10.58 blev det anmeldt, at der var blevet stjålet værktøj fra en varebil, der holdt parkeret på Eberlinsvej. Tyveriet er sket mellem onsdag klokken 17 og torsdag klokken 10.

Senere på dagen fik politiet en anmeldelse om, at der også havde været et tyveri fra en bil, der holdt parkeret på Rønnekrogen, torsdag mellem klokken 12.30 og 12.50. Tyven var kommet ind i bilen ved at smadre den bagerste rude i passagersiden, og der var blevet stjålet en taske, oplyser Nordsjællands Politi.