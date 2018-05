Mængden af stjålet værktøj har været så stor, at politiet vurderer, at tyven må have haft en varebil med til at transportere det bort i. Foto: Kenn Thomsen

Værktøj for 53.000 kroner stjålet fra VVS'er

Professionelt værktøj for cirka 53.000 kroner af mærket Hilti blev stjålet fra Harløse VVS på Harløsevej, da der mellem tirsdag klokken 15.00 og onsdag klokken 06.30 var indbrud på et lager på firmaadressen, oplyser Nordsjællands Politi.

Tyven aflistede en rude af plexiglas til en garageport til et lager på 1. sal og kunne derefter åbne en vrider. Mængden af stjålet værktøj har været så stor, at politiet vurderer, at tyven må have haft en varebil med til at transportere det bort i.