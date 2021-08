Vær med til at stifte en forening for familieidræt i Hillerød Kommune. Pressefoto: Jens Hasse, chilifoto

Vær med til at starte Familieidræt i Hillerød

Alle kan være med til at stifte en ny forening, der tilbyder sjov familieidræt for børnefamilier

Dagsordenen for mødet er at begynde stiftelsen af en forening, som skal tilbyde familieidræt for børnefamilier, der gerne vil gå til idræt sammen, afprøve sjove aktiviteter og som familie være sammen på en hyggelig og anderledes måde.

Planen er, at hele familien deltager i aktiviteterne på tidspunkter, der passer ind i hverdagen, så både børn og forældre kan få inspiration til mere bevægelse i hverdagen og forhåbentlig finde en bevægelsesform, de har lyst til at dyrke fremadrettet.

Nemt for travle familier

Børn er for det meste ikke selvtransporterende til idræt før omkring 10-årsalderen. Derfor er det nemmeste for mange familier at dyrke idræt sammen med deres børn, indtil børnene når den alder. Det koncept skal nu forsøges i Hillerød Kommune for at få flere familier med børn i alderen 0 til 9 år til at være mere aktive sammen.