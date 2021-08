Alle Hillerød lokalhistoriske foreninger og arkiver står bag den nye hjemmeside. Bagest fra venstre Birger Jensen (Skævinge), Henrik Wittchen (Alsønderup-Tjæreby), Finn Arvid Olsson (Museum Nordsjælland og Museumsforeningen), Bjørn Christiansen (Hillerød), Simon Schultz Van Engeland (Hillerød Bibliotek). Forrest Margrethe Krogh Sørensen (Brødeskov) og Asger Berg (Hillerød). Pressefoto

Vær med til at fortælle historien om Hillerød

Lokalhistorisk Samvirke inviterer til infomøde 28. august om ny hjemmeside, der skal drives af frivillige

Hillerød - 24. august 2021 kl. 09:37 Kontakt redaktionen

I Hillerød er der stor interesse for lokalhistorien, og nu får dem med lokalhistorisk interesse et helt nyt sted at søge hen. Lokalhistorisk Samvirke Hillerød er nemlig klar til at løfte sløret for et online-leksikon om Hillerøds historie.

Læs også: Søger vigtig viden om Hillerøds historie

Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn, der ejer og står bag hjemmesiden, holder 28. august kl. 10 et informationsmøde i Kedelhuset på Fredensvej 12 B., hvor der bliver fortalt om formålet med siden.

50 artikler allerede klar På dette møde er det også muligt at melde sig som frivillig. Det er nemlig meningen, at siden, der indtil videre indeholder omkring 50 artikler, skal drives af frivillige kræfter.

Alle, der har lyst til at beskæftige sig med lokalhistorien i Hillerød ved at skrive artikler, tage billeder eller hjælpe med det tekniske arbejde med at drive hjemmesiden, er derfor meget velkomne på informationsmødet.

Håbet er, at de indtil videre 50 artikler på kort tid skal vokse sig et rigt leksikon om hele Hillerøds historie ved hjælp af et korps af frivillige skribenter fra hele kommunen.

Det er både muligt at skrive indlæg hjemmefra eller som en del af den redaktionsgruppe, der kommer til at have Hillerød Bibliotek som fast mødested.

'Hillerød Leksikon' er en hjemmeside, hvor historier om hele Hillerød Kommune hører hjemme. Siden er allerede online, men stadig under opbygning. Den kan ses på www.hillerodleksikon.dk.

Dobbelt formål Hensigten med Hillerød Leksikon er at skabe en digital platform, hvor borgere kan få kortfattet, pålidelig oplysning om emner inden for Hillerøds lokalhistorie, og løbende selv bidrage med oplysninger og materiale til udbygning af leksikonet.

Der er altså tale om et dobbelt formål - både at inddrage interesserede borgere i det frivillige arbejde og at skabe et fælles forum med viden om Hillerød kommunes historie.

Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn består af Lokalhistorisk Arkiv Hillerød, Museum Nordsjælland, Museumsforeningen, Hillerød Lokalhistoriske Forening samt foreningerne, der driver arkiverne i Skævinge, Brødeskov og Alsønderup-Tjæreby. jesl

