Vækket af ukendte mænd: Bankede på vinduerne

De to ukendte mænd gik bagefter længere ned af vejen og forsvandt ind i en anden bolig, som kvinden og hendes kæreste senere på dagen passerede og gennem en åben dør kunne se var blevet gennemrodet, har parret oplyst til Nordsjællands Politi.

En 29-årig kvindelig beboer på Godthåbsvej vågnede søndag morgen klokken 06.15 ved, at en eller flere personer tog i dørhåndtaget til hendes bolig og bankede på vinduerne.

Den ene af de to mænd beskrives som afrikansk af udseende, sort hår, 190 cm høj og spinkel af bygning. Han talte utydeligt på et for kvinden ukendt sprog.