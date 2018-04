Se billedserie Vægtløfteren Omed Alam fra Hillerød har store drømme. Og han har det med at indfri dem. Onsdag blev han tildelt Hillerød Elite Idræts talentidrætspris. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vægtløfter vandt idrætspris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vægtløfter vandt idrætspris

Hillerød - 11. april 2018 kl. 17:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omed Alam er at regne for et af de største talenter inden for sin sport i hele Norden. Den kun 18-årige vægtløfter fra Hillerød drømmer om at komme til OL i Tokyo i 2020, og onsdag fik han lidt økonomisk hjælp på vejen, da han fik tildelt årets talentidrætspris forud for C4 foreningens generalforsamling.

Med prisen følger 10.000 kroner til hans klub Aalholm Vægtløftning, som skal bruges på at give Omed Alam optimale betingelser for at opnå sit store mål.

- Det er den største pris, jeg har modtaget. Jeg er meget glad for at blive belønnet for al min tid i træningslokalerne, sagde vægtløftningstalentet til Frederiksborg Amts Avis.

Prisen blev overrakt af Hillerød Elite Idræt, og formand Jesper Fruergaard fremhævede prismodtagerens hidtidige succeser.

- Fra en tidlig alder har han vist en usædvanlig målrettethed i forhold til vægtløftningstræningen. Hans navn står på stort set alle ungdomsrekorder, og han har sågar sat en dansk seniorrekord som kun 14-årig. Det er en imponerende rekordliste, som er uden historisk fortilfælde inden for dansk vægtløftning, sagde han.

Tak til familien

Med sig til prisoverrækkelsen havde Omed Alam sine forældre og sin søster, og det var en tydeligt stolt familie, der kunne se ham modtage prisen.

- Uden dem var jeg slet ikke kommet så langt. Min far trænede selv i klubben, og det var ham der fik mig i gang, sagde Omed Alam. I klubben blev han som kun niårig spået til at kunne nå rigtigt langt af sin daværende træner.

- Jeg fik at vide, jeg kunne blive Danmarks bedste. Jeg tror, det skyldes min vilje. Jeg kæmpede for at blive den bedste og jeg trænede, når de andre gik hjem.

I dag træner Omed Alam otte gange om ugen ved siden af, at han færdiggør 3.g på handelsskolen. Udover OL i 2020, så er hans store mål at opfylde sin nu afdøde træners profeti om at blive bedst i landet. Gerne allerede i år. På tværs af aldersgrupper og vægtklasser, så er han i øjeblikket rangeret som den næstbedste, og på den sindrige pointskala, der kan gøre sammenligninger med andre vægtløftere mulig, mangler han kun 10 point fra at vippe nummer et af pinden.

Og med Omed Alams historik in mente, så tør man ikke tro andet, end at det nok skal lykkes ham.