Vaccineskilte blev kaldt for 'groteske' og 'ekstremt uheldige' - nu er de blevet ændret

Skiltene, der viser vej til Hillerøds nye vaccinecenter, er blevet ændret

Hillerød - 27. januar 2021 kl. 13:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Region Hovedstaden har nu ændret på de udskældte skilte, der viser vej til det nye corona-vaccinecenter i Østergade i Hillerød.

De fleste har trukket på smilebåndet af skiltene, mens andre på Facebook har kaldt dem for både 'groteske' og 'tragikomiske'.

Mange mener nemlig, at pilene på skiltene kunne forveksles med et kors, og det kalder det lokale byrådsmedlem Thomas Elong (V) for "ekstremt uheldigt". Se flere før og efter-billeder i galleriet øverst i artiklen...

"Vi har alle mistet til corona. Nogle har mistet deres kære, andre deres job og frihed. Derfor er det meget ekstremt uheldigt, at de opstillede skilte af vaccinationscentret indeholder et kors, som for mange forbindes med sorg og tabet af deres kære," har Thomas Elong tidligere sagt til Hillerød Posten.

Ikke tydelig nok Han tog derfor sagen i egen hånd og satte søndag et par stykke tape på et skilt på Holmegårdsvej, så den lodrette streg blev til en tydelig pil - og altså ikke længere lignede et kors.

Region Hovedstaden har nu selv rettet alle skiltene, men det skyldes tilsyneladende ikke, at vejvisningen på de første skilte kunne forveksles med et kors.

"Region Hovedstaden er blevet bekendt med, at skiltningen til vaccinationscenteret ikke har været tydelig nok. Derfor er regionen nu i gang med at rette skiltene til, så det bliver mere tydeligt, hvordan borgerne kommer frem til centeret i Hillerød", skrev regionens presseafdeling i en mail til Hillerød Posten tirsdag.

Hillerød Posten har flere gange forsøgt at få Region Hovedstaden til at forholde sig til kritikken af, at stregerne på de første skilte kunne minde om et kors, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionen i skrivende stund.

