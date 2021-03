Foto: Janne Mulvad Foto: Janne Mulvad

Vaccinekaos: Problemer frem til 16.30

Hillerød - 24. marts 2021 kl. 13:13 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En kø på i nærheden af en kilometer til vaccinecenteret i Hillerød venter i dag de mennesker, der har fået en tid til vaccination. Og den lange kø, som efterhånden når helt ned til Hillerød Station, vil være et problem frem til cirka 12.30, forventer Region Hovedstadens Akutberedskab, som har ansvar for vaccinecentrene.

Helene Bliddal Døssing, konst. vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab, oplyser at årsagen til den lange kø er, at der er booket flere tider, end der er kapacitet til. Vaccinecenteret er nu i fuld gang med at indkalde alt ekstra personale, så flowet kan sættes op.

- Det er en meget beklagelig situation, som jeg er frygtelig ked af, at både borgerne og medarbejderne udsættes for. Er der noget, som vi hele tiden arbejder med at forbedre, er det nemlig et godt og hurtig flow, så vaccination bliver en positiv oplevelse. Lige nu undersøger vi, hvordan det kunne ske, skriver hun i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Hun oplyser videre, at ifølge bookingkalenderen vil presset aftage efter kl. 16.30.

Vaccinecenteret har åbent til kl. 21.30, og er der borgere, der ønsker at komme om aftenen i stedet, er de velkomne, da vi skønner at presset så er aftaget. Lige nu gør alle medarbejdere, ALT hvad de kan, for at hjælpe og støtte de svageste borgere i køen, skriver hun.