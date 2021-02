Vaccinecenter er klar til 5.500 stik om dagen: Mød personalet og manden, der fik det første stik

Se billedserie Leif Henning Hansen fra Vejby fylder 94 år den 28. marts. Han havde håbet at blive vaccineret inden sin fødselsdag. Han fik første skud af vaccinen tirsdag, andet skud får han den 9. marts. Her bliver han vaccineret af Camilla Albrecht. Foto: Allan Nørregaard

Vaccinecentret i Hillerød og fem andre byer i Region Hovedstaden åbnede mandag. 5.500 vacciner kan gives om dagen i Hillerød. Mød manden, der fik første stik, farmakonomen, der førte nålen, lederen af centeret og politikeren med det store ansvar.

Hillerød: Stå her, står der med sort i gule, runde pletter på gulvet i den tidligere møbelforretning Svendsen & Søn på Østergade 8. De gule pletter løber gennem en kø, afgrænset af bånd som i en lufthavn, og de gule pletter fortsætter ned ad en gang med 12 éns båse på hver side. I alt er der 43 båse i stuen og på første sal tilsammen, og det er her, vaccinerne mod Covid-19 gives i Hillerød COVID-19 vaccinationcenter, som dækker Nordsjælland.

Det er ét af seks vaccinationscentre i Region Hovedstaden.

I hver bås kan sygeplejersker, SOSU-assistenter, farmakonomer og andre sundhedsfaglige give 15 vacciner i timen. Det betyder, at 5.500 kan vaccineres hver dag, og det er målet, forklarer formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K).

- Vi er klar til at massevaccinere i Region Hovedstaden, så snart vi har vaccinerne, siger han.

Denne tirsdag er han med på rundtur i Hillerøds nye vaccinationscenter. Herudover er der vaccinationscentre i Øksnehallen i København, Bella Center, Ballerup og i Ishøj i Region Hovedstaden, foruden Rønne på Bornholm. Til sammen vil de kunne vaccinere 33.000 borgere om dagen, hvis der var vacciner nok.

177 plus 93-årige får stik Denne tirsdag skal 177 ældre over 93 år vaccineres i Hillerød, og det samme antal blev vaccineret den første dag om mandagen. De får Moderna-vaccinen, som er 94 procent effektiv.

Første stik denne dag går til 93-årige Leif Henning Hansen fra Vejby. Han er iklædt blå, stribet uldtrøje og olivengrønne fløjlsbukser. Han går med friske skridt til båsen og tager uldtrøjen af.

Farmakonom Camilla Albrecht er klar til at give stikket.

- Jeg fylder 94 år, så jeg har prøvet det mange gange, siger Leif Henning Hansen.

Det er hurtigt klaret, og han sætter sig i venteværelset for at blive observeret i et kvarters tid, inden han kan tage hjem til Vejby.

- Jeg havde forestillet mig, at jeg ville blive vaccineret inden min fødselsdag den 28. marts, og jeg får andet stik den 9. marts. Det er Moderna, som skulle være god, siger Leif Henning Hansen.

Det seneste år har han ikke set mange mennesker, men han holder sig i gang.

- Min kone og jeg går et par kilometer hver dag, fortæller han.

Gårdbutikken er lukket Camilla Albrecht, der gav ham stikket, er uddannet farmakonom og har tidligere været produktchef og produktspecialist i medicinalindustrien, hvor hun netop arbejdede med injektioner. Senest solgte hun et produkt til hjertepatienter, som skulle stikkes ved hjertet med en nål. Hun har med andre ord god forstand på at give et stik, og hun er blevet ansat i en tidsbegrænset stilling i vaccinecentret.

- Jeg er ved at starte en lille gårdbutik, men vi kan ikke holde åbent, så derfor arbejder jeg her på en fire måneders kontrakt, siger Camilla Albrecht.

Farmakonomer fra Region Hovedstadens apotek uddanner personale i at håndtere vacciner, og Camilla Albrecht synes også, at det er en styrke, at hun er uddannet farmakonom, fordi hun har et indgående kendskab til lægemidler. Forskellige fagligheder supplerer hinanden. Der er ansat dyrlæger, sygeplejersker, SOSU-assistenter og andre sundhedsfaglige, som har erfaring med at vaccinere i det nye vaccinationscenter. Og ikke så få af dem, fortæller Ditte Falk Barkved, som er centerleder af vaccinationscentret i Hillerød.

Erfaring fra festival Centerleder Ditte Falk Barkved har ansat 200 til vaccinecentret på fem dage ved hjælp fra regionens rekrutteringssystem HR Manager, som leder efter sundhedsfaglige på for eksempel LinkedIn.

En del af de ansatte arbejder i forvejen i Region Hovedstaden, imens andre er ansat som timelønnede.

Det er en kæmpe logistisk opgave, understreger Christoffer Buster Reinhardt flere gange under besøget i vaccinecentret, og netop sådan en opgave er lederen rustet til.

Ditte Falk Barkved er sygeplejerske og har været afdelingssygeplejerske på Herlev Hospital. Derudover leder hun personalekøkkenet på Langelandsfestivalen, hvor 3.500 mennesker hver dag skal have tre måltider mad.

- Der er også et stort turnover ligesom her, forklarer hun.

Frustrerende at vente Der er lavet en plan for, hvordan vaccinationerne skal foregå, og hvem der skal vaccineres hvornår, men den er blevet ændret meget på grund af manglende leverancer, fortæller Christoffer Buster Reinhardt.

- Det er frustrerende. Vi har været klar til at åbne i lang tid, men det giver ikke mening at have et vaccinecenter åbent uden vacciner, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Han håber, at vaccinerne nu vil komme i en lind strøm.

- Forhåbentlig får vi flere og flere, fordi flere bliver godkendt, siger formanden for sundhedsudvalget i regionen.

- Vaccinerne ligger ikke og samler støv på vores lagre. Så snart vi har dem, samler vi folk sammen til at blive vaccineret, og det seneste jeg har hørt er, at der går tre dage fra vi har vaccinerne, til de bliver givet, siger Christoffer Buster Reinhardt.