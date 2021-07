Foto: Allan Nørregaard

Vaccinationscentre forøger tempoet

Med køb af ekstra vacciner bliver tempoet på Region Hovedstadens vaccinationscentre skuet en tak i vejret.

Hillerød - 05. juli 2021 kl. 14:52 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Danmark har som bekendt købt godt 1,2 millioner doser Pfizer-vacciner fra Rumænien, som er ved at blive kanaliseret videre ud i landet. Det betyder nu, at Region Hovedstaden vil åbne for 330.000 flere vaccinetider. "Jeg er utroligt glad for den nye store leverance af vacciner, så borgerne kan blive endnu hurtigere beskyttet mod COVID-19. Jeg er ikke blevet vaccineret selv endnu, fordi jeg er 30 år, og jeg glæder mig rigtigt meget til det. Jeg håber, alle andre i min aldersgruppe også bliver vaccineret, så vi holder fast i den høje vaccinetilslutning," lyder begejstringen fra formanden for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (C) i en pressemeddelelse.

Det betyder samtidig, at de ni vaccinecentre i Region Hovedstaden får deres at se til, når det kommer til at få vaccineret borgere - vaccinecentret i Hillerød inklusive.

De 330.000 nye tider kan bookes på vacciner.dk. Invitationerne vil lande i e-Boks i løbet af de kommende dage, men borgere fra målgruppe 10D3 (født i 1985, 1986, 1992 og 1993) og 10D4 (født 1987, 1988, 1989, 1990 og 1991) kan allerede nu begynde at kigge efter tider på vacciner.dk. På grund af de mange nye invitationer kan det tage længere tid end normalt at logge på vacciner.dk, hvorfor der opfordres til at prøve på et senere tidspunkt og på ydertidspunkter, hvor der kan være mindre belastning, og hvis man ikke umiddelbart kan finde en tid på det nærmeste center, opfordres man til at tjekke de øvrige centre.

