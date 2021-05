Våbenskab og patroner smidt på skovsti

En borger kontaktede torsdag formiddag klokken Nordsjællands Politi og fortalte, at han havde fundet et våbenskab og et ukendt antal patroner på en skovsti ved Kildeportvej.

Politiet sendte en patrulje af sted for at indsamle patronerne, og da man kunne huske, at der for nylig var blevet stjålet et våbenskab, som passede på beskrivelsen, blev våbenskab og patroner returneret til rette ejermand, skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.