Den dømte havde blandt andet en skarpladt revolver i hjemmet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Våbensamler havde livsfarlige våben liggende i huset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Våbensamler havde livsfarlige våben liggende i huset

Hillerød - 09. januar 2018 kl. 06:35 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

47-årig mand og far til to piger samlede i årevis på livsfarlige våben, som han opbevarede rundt omkring i familiens hus i Hillerød.

Nu koster våbensamlingen ham hans frihed. Kort før jul fik han to år og tre måneders fængsel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. En dag sidst i oktober meddelte 47-årige Bjarne Bruun Hansens kone, at hun ville skilles og at han skulle flytte ud af deres hus. Det fik ham til at drikke en hel flaske vodka. Da han vågnede næste dag fandt han sin våbenkasse frem, tog kassen med ind i stuen og låste den op. Han ville begå selvmord, og tog en revolver i våbenkassen og ladede den med skarpe patron.

Det fremgår af domsbogen fra retssagen, som var for retten i Hillerød 13. december.

Her kan man også læse at parrets ældste datter på 9 år var hjemme, mens den 47-årige mand fandt våbene frem, og at hun så ham hente våbenkassen. Inden han nåede længere med selvmordsforsøget, kom konen hjem med den anden datter, og forsvandt igen med både døtre og våbenkasse. Konen har tilsyneladende tilkaldt politiet samtidig, for den 47-årige blev anholdt og fængslet ved et grundlovsforhør dagen efter, den 29. oktober.

Inden da samlede politiet våben sammen i huset. Revolveren, en Smith & Wesson kaliber 38, viste den 47-årige selv til politiet. I en skunk i badeværelset fandt politiet en armbrøst, og under noget tøj i et skab, fandt de en dolk med en klinge på 28,5 centimeter. Derudover fandt politiet en signalpistol med magasin, en kastestjerne og i nærheden af 200 patroner af forskellig type.

Det var nok til at varetægtsfængsle Bjarne Bruun Hansen, som erkendte sig skyldig i at have de mange våben på bopælen.

Han forklarede i retten, at han har samlet på effekterne gennem flere år, ikke for at bruge dem, men fordi han finder våben spændende. Hans familie kendte ikke noget til den farlige samlerhobby, som begyndte, da han anskaffede sig armbrøsten. For 4-5 år siden blev samlingen udvidet med revolveren, som han købte af en »skummel person«. Kort efter anskaffede han sig pompgunen på samme vis. Flere af våbene købte han i udlandet, blandt andet dolken med den lange klinge, og kastestjernen, som er fra Thailand.

Anklagemyndigheden ønskede, at den 47-årige mand skulle op til 4 år i fængsel, men retten dømte lidt mildere, og lagde vægt på, at han ikke tidligere er dømt. Skærpende for dommen var antallet af våben, og at han havde to skarpladte skydevåben på bopælen, og det endte altså med en dom på 2 år og 3 måneders fængsel.