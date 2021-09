Da den gennemhullede bil ankom til Nordsjællands Hospital efter skyderiet den 2. januar, stod 38-årige Cem Kaplans liv ikke til at redde. En anden passager, banden NNV?s »krigsminister«, blev opereret og overlevede. Foto: presse-fotos.dk

Våbenekspert: Den afdøde havde krudtpartikler i skægget

Hillerød - 24. september 2021 kl. 06:07 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Krudtpartiklerne i afdødes skæg og på en af de andre forurettede i sagen om drab og drabsforsøg ved Nordsjællands Friskole den 2. januar betyder ikke, at de har skudt. Partiklerne kan stamme fra tiltaltes våben. Sådan forklarede politiets våbenspecialist torsdag på fjerde retsdag i sagen om skudepisoden ved Nordsjællands Friskole den 2. januar, hvor én blev dræbt og en anden såret.

Skudepisoden fandt sted, da fire personer med tilknytning til banden NNV (Nørrebro-Nordvest, red.), herunder en mand, der ifølge Ekstra Bladet er bandens »krigsminister«, skulle mødes med tiltalte, en 41-årig bandidosrocker, angående et mindre økonomisk mellemværende.

Den 41-årige har erkendt, at han skød, men han og forsvaret mener, det foregik i lovligt nødværge. At han skød for ikke selv at dø eller komme alvorligt til skade. Anklageren mener, drabet var planlagt, og at den tiltalte skal dømmes efter bandeparagraffen, der kan fordoble en eventuel fængselsstraf.

Armen ud ad vinduet Den tiltalte forklarede på første retsdag, at han stod ved siden af de forurettedes bil, da han så noget, der lignede et våben komme ud ad vinduet på bagsædet, hvorfor han hoppede om foran bilen og begyndte at skyde.

- Enten kører de, eller også dør de. For ellers dør jeg, forklarede han.

Han fortsatte med at skyde, til pistolen sagde klik efter at have affyret 11 skud.

Manden, der havde siddet ved det vindue, hvorfra tiltalte havde set det, der lignede et våben, vidnede onsdag i retten.

Han skulle have vidnet tirsdag, hvor han valgte at udeblive. Han blev derfor anholdt af politiet natten til onsdag, så han kunne vidne, hvorefter han igen blev løsladt.

Han forklarede, at han ikke havde haft et våben, men at han måske havde stukket armen ud ad vinduet for at komme af med noget affald.

- Måske skulle jeg smide noget jointpapir ud. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Når man ruller en joint, så ruller man vinduet ned flere gange for at smide ting ud, så de ikke ligger i bilen, hvis man bliver stoppet af politiet, fortalte han i retten.

Krudt på forurettede Selvom vidnet forklarede, at han ikke havde et våben, og at de andre passagerer efter hans opfattelse heller ikke var bevæbnede, fandt politiet krudtpartikler på to af personerne i bilen.

Politiet havde, da de undersøgte dem et par timer efter skudepisoden, fundet krudtpartikler på begge vidnets hænder, ligesom der også blev fundet krudtpartikler i afdøde Cem Kaplans skæg.

Krudtpartikler opstår, når et projektil bliver affyret. Der sker en reaktion i forbindelse med affyringen, der danner nogle partikler, der er meget karakteristiske. Det forklarede en våbenspecialist fra politiet torsdag.

Han forklarede videre, at krudtpartikler er både meget små og meget flyvske:

- Bilen blev ikke undersøgt for krudtpartikler, men det ville ikke være usædvanligt, hvis der var partikler i den, fordi projektiler tager krudtpartikler med sig. Krudtpartikler er mellem 0,5 og 5 my store. De kan bevæge sig med vinden, og de kan afsmittes.

Adfærd spiller rolle Krudtpartiklerne på de forurettede er ikke ens betydende med, at de har hverken håndteret eller affyret våben.

I Afdøde Cem Kaplans skæg fandt politiet 3 partikler, mens de på personen fra bagsædet fandt i alt 10 partikler fordelt på hænder og ansigt.

- Det ville være naturligt, at afdøde havde krudt i skægget. I forhold til den anden person, er det få partikler, hvis han selv skulle have affyret et våben. Jeg kan ikke afvise, at han har håndteret et våben, men det kan også stamme fra bilen eller fra afdøde. Det kan også være en kombination af flere ting. Det kommer an på personernes adfærd, ligesom eksempelvis vinden også spiller en rolle, lød det fra våbenspecialisten.

Han kunne i øvrigt fortælle, at hans undersøgelser peger på, at de 11 skud mod bilen blev afgivet på mellem 2 og 6 meters afstand. De fleste fra omkring 2 meter. Målingerne kan dog være usikre.

Endnu et vidne udeblev Fjerde retsdag i sagen blev en kort en af slagsen. Det var planen, at NNV's såkaldte »krigsminister«, der blev ramt af skud den 2. januar, skulle have været i vidneskranken, men han dukkede ikke op. Nu leder politiet efter ham, så han kan komme til at vidne på næste retsdag, der ligger tirsdag den 28. september.

Mens det er usikkert, hvorvidt »krigsministeren« dukker op eller ej, er i hvert fald ét vidne på plads. Det drejer sig om en politibetjent, der skal fortælle om bandegrupperingen NNV.

Sagen forventes at slutte den 12. oktober.

