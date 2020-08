V vil give skatterabat til forgyldte husejere

Borgerne i Nødebo var på barrikaderne for år tilbage, da de kæmpede for at få omdannet et sommerhusområde til byzone og helårsbeboelse. Efter års kamp lykkedes det at få konverteret områdets status, og det har forgyldt husejerne, som har oplevet stigninger på mellem omkring 100 og 200 procent i deres grundværdi. Men en ansøgning fra en af grundejerne har splittet politikerne i Hillerød, for i ansøgningen beder grundejeren om at blive fritaget for stigninger i grundskylden. Nu har et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige besluttet, at der skal laves et oplæg til, hvordan de 117 grundejere kan blive fritaget for grundsskyldsstigninger i op til 10 år.